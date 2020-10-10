Врач объяснил появление ацетона в анализах Навального

Алкоголь, который нашли в моче Алексея Навального при госпитализации в омскую больницу 20 августа, не был «кефирным» и не мог быть обусловлен внутренними процессами его организма. Об этом рассказал завотделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи № 1 Александр Сабаев

По его словам, в момент госпитализации в моче оппозиционера присутствовало 0,2 промилле алкоголя, сообщает РИА Новости.

Алкоголь был в моче, но в крови его не было. Это говорит о том, что алкоголь находится в стадии элиминации, то есть выведения. Пациент не пьяный, но, возможно, этот алкоголь был в крови. Он был в крови, но часами раньше. Скорее всего, шесть-восемь часов тому назад, — отметил врач.

Он добавил, что алкоголь из организма человека выводится с примерной скоростью 0,13 промилле в час, а значит, можно предположить, что накануне пациент употреблял алкоголь, хотя сопровождавшие его люди это отрицали.

Врач не знает, что именно употреблял Навальный.

Это неизвестно. Но это этиловый спирт. С точки зрения экспертизы ГАИ это не считается значимым, — подчеркнул Сабаев.

Он считает возможным, что накопившийся в организме Навального внутренний ацетон, также мог быть следствием распада алкоголя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что причинами состояния Алексея Навального могли стать несоблюдение диеты или употребление алкоголя. Такое заявление врач Александр Сабаев. По его словам, у Навального были метаболические нарушения, это подтверждено лабораторными тестами. Он пояснил, что, вероятно, резкие колебания сахара в крови у пациента спровоцировала дисфункция поджелудочной железы.