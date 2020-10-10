Космонавты на МКС останутся без новогодних подарков 

"Роскосмос" перенес на следующий год два космических запуска — с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" и метеорологическим спутником "Арктика-М" — из-за проведения дополнительных проверок, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.

Отправка "Прогресса МС-16" с грузами на Международную космическую станцию, в том числе с подарками для российских космонавтов к Новому году, планировалась на 11 декабря. Запуск первого метеорологического спутника "Арктика-М" намечался на 24 декабря. Оба старта предполагались с космодрома Байконур ракетами-носителями "Союз-2".

"Принято решение перенести запуски грузового корабля "Прогресс МС-16" и гидрометеорологического спутника "Арктика-М", намеченные на декабрь 2020 года, на 2021 год в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок", — сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса"

По его словам, "точные даты запусков будут названы позднее".

Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 167 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

Спутники "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023 году, еще трех спутников — в 2024-2025 годах.