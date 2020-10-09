Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Ученые подтвердили проникновение коронавируса в мозг 

Вероника Полынина 37 минут назад
Ученые подтвердили проникновение коронавируса в мозг
Фото: depositphotos.com
Ученые подтвердили гипотезу о том, что коронавирус способен проникать в головной мозг, сообщает РИА «Новости».
Врачи Университетской клиники Гамбург-Эппендорф провели аутопсию тел 43 человек в возрасте от 51 до 94 лет, умерших от коронавируса. В 53% случаев в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах был найден вирус SARS-CoV-2. У 14% пациентов также присутствовали очаговые ишемические поражения, а у 86% обнаружили астроглиоз — аномальное увеличение астроцитов, поддерживающих клеток нервной ткани, из-за разрушения близлежащих нейронов.
Ученые отметили, что прямого разрушительного воздействия на центральную нервную систему вирус не оказывает.
Как писал «Рамблер», ранее стало известно о симптомах, которые испытывали пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией. Эти симптомы не упоминаются в официальных списках. Так, переболевшие COVID-19 люди жаловались на бессонницу, жжение в стопах, выпадение волос, провалы в памяти, высыпания на коже, проблемы с сердцем и онемение лица и тела. Эти симптомы проявлялись на протяжении нескольких месяцев после выздоровления.
Комментарии
Наука и техника , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Красуха-4» не пустила самолет ВВС США к военной базе РФ
«Красуха-4» не пустила самолет ВВС США к военной базе РФ
Россия впервые выстрелила «Цирконом»
Россия впервые выстрелила «Цирконом»
Врач предрек Овсиенко судьбу Легкоступовой
Врач предрек Овсиенко судьбу Легкоступовой
Видео
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
00:35
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
00:33
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
00:40
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
Происшествия В мире
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение