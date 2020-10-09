Ученые подтвердили проникновение коронавируса в мозг 

Ученые подтвердили гипотезу о том, что коронавирус способен проникать в головной мозг, сообщает РИА «Новости».

Врачи Университетской клиники Гамбург-Эппендорф провели аутопсию тел 43 человек в возрасте от 51 до 94 лет, умерших от коронавируса. В 53% случаев в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах был найден вирус SARS-CoV-2. У 14% пациентов также присутствовали очаговые ишемические поражения, а у 86% обнаружили астроглиоз — аномальное увеличение астроцитов, поддерживающих клеток нервной ткани, из-за разрушения близлежащих нейронов.

Ученые отметили, что прямого разрушительного воздействия на центральную нервную систему вирус не оказывает.

Как писал «Рамблер», ранее стало известно о симптомах, которые испытывали пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией. Эти симптомы не упоминаются в официальных списках. Так, переболевшие COVID-19 люди жаловались на бессонницу, жжение в стопах, выпадение волос, провалы в памяти, высыпания на коже, проблемы с сердцем и онемение лица и тела. Эти симптомы проявлялись на протяжении нескольких месяцев после выздоровления.