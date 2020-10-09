Китайский зонд доберется до Марса через четыре месяца 

Первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" выполнил успешный орбитальный маневр в глубоком космосе на расстоянии 29,4 миллиона километров от Земли, говорится в заявлении Государственного космического управления Китая

"Девятого октября в 23.00 по пекинскому времени (18.00 мск) под контролем группы управления полетом первого китайского зонда по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" более чем на 480 секунд был успешно запущен основной двигатель аппарата, (орбитальный — ред.) маневр в глубоком космосе прошел успешно", — говорится в заявлении ведомства.

Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, после этого он уже осуществил две коррекции орбиты. По предварительным расчетам, зонду понадобится еще четыре месяца, чтобы добраться до Марса, за это время будут проведены еще две или три коррекции.

В управлении пояснили, что для уменьшения отклонения аппарата от заданной орбиты полета выполняется коррекция орбиты, а для изменения текущей орбиты и вывода аппарата на новую выполняется орбитальный маневр.

В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю в 2021 году. В апреле этого года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). "Тяньвэнь" — произведение великого китайского поэта Цай Юаня.

Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

При этом главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.