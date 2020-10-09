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Подтверждена способность коронавируса проникать в мозг 

Lenta.ru и ещё 4 41 минуту назад
Подтверждена способность коронавируса проникать в мозг
Фото: Lenta.ru
Ученые подтвердили способность коронавируса проникать в мозг на основании данных о вскрытии тел пациентов с COVID-19. Об этом сообщается в исследовании специалистов из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф, которое опубликовал журнал The Lancet.
В ходе эксперимента медики вскрыли тела 43 человек в возрасте от 51 года до 94 лет. У 53 процентов пациентов коронавирус обнаружился в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах. При этом прямого разрушительного воздействия на мозг вирус не оказывает — ученые не зафиксировали поражения.
Ранее сообщалось, что коронавирус может негативно повлиять на мозг человека. Так, американские ученые установили, что COVID-19, попавший в мозг, не провоцирует иммунную реакцию. Вместо этого SARS-CoV-2 ограничивает нейронам доступ к кислороду, что способствует их гибели. Он также быстро уменьшает число синапсов — связей между нервными клетками, — нанося вред когнитивным способностям.
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Наука и техника , Наука , Технологии
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