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Дуров раскритиковал Apple за требования по белорусским Telegram-каналам 

Rambler News Service и ещё 3 49 минут назад
Дуров раскритиковал Apple за требования по Белоруссии
Фото: Reuters
Американская корпорация Apple пытается с помощью «хитрых формулировок» «избежать ответственности за соблюдение своих собственных правил», предписывающих блокировать белорусские Telegram-каналы с личной информацией сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.
Он напомнил, что ранее Apple заявила, что не требует отключения трех белорусских каналов, в которых раскрываются личные данные правоохранителей в Белоруссии. Вместо этого Apple требует не публиковать посты, раскрывающие личную информацию.
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По словам Дурова, с помощью такой «хитрой формировки» компания игнорирует тот факт, что эти каналы полностью состоят из постов с личной информацией «жестоких угнетателей и тех, кто помогал фальсифицировать выборы».

«Скрывая свои требования расплывчатыми формулировками, Apple пытается избежать ответственности за соблюдение своих собственных правил», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Ранее Дуров сообщил, что Apple потребовала от мессенджера Telegram заблокировать три канала, где публиковали личные данные белорусских правоохранителей. Речь шла о каналах «Каратели Беларуси — имена, адреса, родственники», «Чат группы Каратели», «Все Нарушения!». Суммарное число подписчиков этих каналов на данный момент составляет почти 95 тыс. По словам Дурова, их, скорее всего, заблокируют пользователям операционной системы iOS.
Впоследствии в Apple сообщили, что речь шла об удалении информации, содержащей личные данные, а не блокировке каналов, передавало агентство ТАСС.
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Комментарии
Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Павел Дуров , Apple , МВД , ИТАР-ТАСС
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