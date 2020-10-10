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Facebook посчитал рекламу лука сексуальным контентом 

Москва24 и ещё 3 3 часа назад
Facebook заблокировал «откровенно сексуальный» лук
Фото: РИА Новости
Социальная сеть Facebook запретила рекламировать семена лука от небольшого хозяйства в канадском Сент-Джонсе.
В компании посчитали, что обложка на постере содержит "откровенно сексуальное изображение", передает CBC. Менеджер компании Джексон МакЛин предположил, что "две круглые формы могли быть истолкованы как грудь".
По его словам, он заплатил Facebook за рекламу, но когда получил отказ от сайта, то просто рассмеялся. "У вас должно быть довольно активное воображение, чтобы посмотреть на это и найти что‑то сексуальное", — сказал он.
В соцсети пояснили, что используют автоматизированные технологии, чтобы блокировать изображения обнаженных людей. В результате рекламу восстановили, а Facebook принес извинения за ложную блокировку.
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