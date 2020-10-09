«ВКонтакте» сменила дизайн 

Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый дизайн в честь своего дня рождения. В частности, обновились логотип и шрифт. Десктопная версия соцсети тоже изменилась.

ВКонтакте

Как пишет «ВКонтакте», обновление десктопной версии и логотипа — первый этап редизайна соцсети. Иконка соцсети получила более яркий синий оттенок. Название «ВКонтакте» тоже выполнено новым фирменным шрифтом VK Sans. Этот же шрифт будет использоваться во всех приложениях компании и визуальных материалах.

Помимо логотипа и шрифта в десктопной версии «ВКонтакте» изменился цвет шапки — белый вместо синего.

Нововведения постепенно появятся у всех пользователей. Сейчас увидеть их могут первые 100 тысяч добровольцев. Чтобы стать одним из них, нужно включить обновлённый дизайн в настройках профиля.