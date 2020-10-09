Названы различия в мутациях коронавируса и гриппа 

Эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал об отличиях в мутациях коронавируса и гриппа.

"Представьте себе, что вирус — это флешка, которая несет информацию. Эта информация копируется на другие новые флешки. Ферменты, которые производят копии, довольно часто ошибаются. Это и является причиной мутации", — сказал Аграновский в комментарии Ura.ru.

Он пояснил, что эта схема релевантна для мутаций коронавируса, тогда как вирусы гриппа и других сезонных инфекций, состоят из "восьми постоянно копирующихся флешек".

В связи с этим специалист отметил, что падение эффективности вакцин против коронавируса из-за мутаций не столь вероятно, поскольку он является более "целостным".

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.