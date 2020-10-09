Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Названы различия в мутациях коронавируса и гриппа 

РИА Новости и ещё 8 2 часа назад
Названы различия в мутациях коронавируса и гриппа
Фото: РИА Новости
Эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал об отличиях в мутациях коронавируса и гриппа.

"Представьте себе, что вирус — это флешка, которая несет информацию. Эта информация копируется на другие новые флешки. Ферменты, которые производят копии, довольно часто ошибаются. Это и является причиной мутации", — сказал Аграновский в комментарии Ura.ru.

Он пояснил, что эта схема релевантна для мутаций коронавируса, тогда как вирусы гриппа и других сезонных инфекций, состоят из "восьми постоянно копирующихся флешек".
В связи с этим специалист отметил, что падение эффективности вакцин против коронавируса из-за мутаций не столь вероятно, поскольку он является более "целостным".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Осужденная по делу «Оборонсервиса» Васильева стала академиком
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах
Наука и техника , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция заблокировала Черное море
Турция заблокировала Черное море
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
Александр Каплан скончался от COVID-19
Александр Каплан скончался от COVID-19
На фото 1900 года заметили пугающую деталь
На фото 1900 года заметили пугающую деталь
Видео
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
00:33
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
00:40
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
Происшествия В мире
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение