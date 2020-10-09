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Стратосферный дрон запустили на 19 километров 

Популярная механика 2 часа назад
Стратосферный дрон запустили на 19 километров
Фото: AeroVironment
Японский консорциум HAPSMobile испытал перспективный стратосферный беспилотный летательный аппарат Sunglider полётом на высоте 19 200 метров.
Беспилотный летательный аппарат поднялся на высоту более 19 километров, на которой может находиться до шести месяцев
Консорциум HAPSMobile, которым владеют японские компании SoftBank of Japan и AeroVironment, провёл испытания стратосферного беспилотника Sunglider полётом на высоте 19 200 метров. Продолжительность полёта составила 20 часов, испытания состоялись в космопорте «Америка» в штате Нью-Мексико. Полётом на высоте более 19 километров аппарат также обеспечивал покрытие сети стандарта LTE.
К ней подключились несколько абонентов, которые совершили серию видеозвонков при помощи смартфонов и компьютеров. Sunglider обеспечивал подключение абонентов и передавал сигнал на наземный терминал, с которого данные передавались в том числе в Токио. Разработкой системы связи для Sunglider занималась компания Loon: система оснащена подвижными направленными антеннами, с помощью которых аппарат может обмениваться данными с наземными терминалами и подобными аппаратами.
В полёте направление антенн всегда будет поддерживается направленным на терминал. Система позволит беспилотникам Sunglider обмениваться данными на удалении 700 километров друг от друга на скорости до 1 гигабита в секунду. В системе связи разработчики использовали некоторые технологии, применённые в аналогичном оборудовании для стратостатов Loon. Оборудование Sunglider рассчитано на работу при температуре до -90 градусов Цельсия.
Аппарат разрабатывается с 2017 года. Беспилотник создан по схеме «летающее крыло» и имеет размах крыла 78 метров. Он должен выполнять полёты на высоте до 20 километров на скорости до 110 км/ч и теоретически находиться в воздухе до полугода. Первый полёт стратосферного дрона состоялся в сентябре 2019 года в Лётно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии.
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