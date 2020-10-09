Подросток собрал в квартире термоядерный реактор

Над проектом школьник работал два года, и сталкивался со множеством трудных задач.

В США 12-летний школьник собрал действующий термоядерный реактор. Тем самым, подросток попал в Книгу Гиннесса, как самый молодой его создатель. Прошлому рекордсмену было четырнадцать лет. Именно он и вдохновил школьника на совсем не детский эксперимент.

Над проектом юный изобретатель работал прямо у себя в комнате. Помогала ему мама, но по большей части юный ученый все сделал сам.

Подросток занимался проектом около двух лет и сталкивался с проблемами, которые тормозили его работу. По словам школьника, сложнейшей его частью было понять, как изготовить воздухонепроницаемую изоляцию.

Однако подросток продолжал свою деятельность, и родители поощряли его в этом. Мать юноши заявила, что была взволнована проектом сына. По словам женщины, ее сын хорошо объяснял, что он делает.