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Подросток из США собрал действующий термоядерный реактор у себя в квартире 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Подросток собрал в квартире термоядерный реактор
Фото: ТК «Звезда»
Над проектом школьник работал два года, и сталкивался со множеством трудных задач.
В США 12-летний школьник собрал действующий термоядерный реактор. Тем самым, подросток попал в Книгу Гиннесса, как самый молодой его создатель. Прошлому рекордсмену было четырнадцать лет. Именно он и вдохновил школьника на совсем не детский эксперимент.
Над проектом юный изобретатель работал прямо у себя в комнате. Помогала ему мама, но по большей части юный ученый все сделал сам.
Подросток занимался проектом около двух лет и сталкивался с проблемами, которые тормозили его работу. По словам школьника, сложнейшей его частью было понять, как изготовить воздухонепроницаемую изоляцию.
Однако подросток продолжал свою деятельность, и родители поощряли его в этом. Мать юноши заявила, что была взволнована проектом сына. По словам женщины, ее сын хорошо объяснял, что он делает.
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Наука и техника , Технологии
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