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На астероиде Бенну обнаружена древняя водная система 

Популярная механика и ещё 2 2 часа назад
На астероиде Бенну обнаружена древняя водная система
Фото: NASA/Goddard/University of Arizona
Уже в конце этого месяца аппарат NASA OSIRIS-REx сядет на поверхность астероида Бенну. Для того чтобы миссия прошла успешно, сейчас OSIRIS-REx летает вокруг космического тела и составляет подробную карту. Совсем недавно ученные этого проекта заметили интересную особенность Бенну — следы водной системы.
OSIRIS-REx был запущен в 2016 году, а с 2018 аппарат работает на орбите астероида Бенну. Но только в этом месяце он совершит посадку и соберет материал с этого загадочного космического тела.
По плану NASA космический аппарат должен не просто приземлиться на астероид, ему необходимо забрать немного материала и вернуться с ним на Землю. Для этого ученым необходимо точно понимать, что и где собирать. После последних обнаружений, исследователи ожидают получить образцы карбонатов, которые зачастую остаются в осадке воды на Земле.
Ученые обнаружили признаки водной системы, посмотрев на показания инфракрасного спектрометра OSIRIS-REx, и увидев тонкие заполненные минералами прожилки в кратере Найтингейл. Эта находка может означать, что родитель Бенну, вероятно, гораздо более крупный планетоид или протопланета, имел «гидротермальную систему воды астероидного масштаба».

«Если бы жилы на Бенну содержали карбонаты, то, скорее всего, на его материнском теле потоки жидкости и гидротермальные отложения могли бы быть в километровых масштабах», — сообщается в статье NASA. Ученые предполагают, что вода могла просочиться через трещины на поверхности родительского тела Бенну, оставив после себя следы карбонатов.

Это открытие может привести к очень важным последствиям. «Одна из целей этой миссии заключается в том, что такие астероиды могли доставить часть органического вещества, которое дало начало [жизни] на Земле», — говорят специалисты NASA. Именно поэтому ученым не терпится собрать материал с астероида и доставить его на Землю.
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Наука и техника , NASA
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