Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Рогозин усомнился в гениальности изобретений Маска 

Lenta.ru 39 минут назад
Рогозин усомнился в гениальности изобретений Маска
Фото: Lenta.ru
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что в изобретениях SpaceX Илона Маска нет ничего гениального. Об этом Рогозин заявил в интервью ТАСС, записанного в рамках спецпроекта «Первые лица».
По словам чиновника, в том факте, что американская частная компания может возить экипажи на МКС, нет особого достижения.

«Что здесь такого гениального-то? Мы давно это сделали, еще в советское время», — заметил Рогозин.

Глава госкорпорации подчеркнул, что США должны были рано или поздно дойти до этого, так как являются «великой и самой мощной технологической страной».
Также Дмитрий Рогозин подчеркнул, что сомневается в экономике многоразовых пусков ракет, предложенных SpaceX: «Мы пытались использовать эту технологию, но расчеты показали, что она не столь эффективна». При этом он уточнил, что подобная технология «хороша с двигателями на метане, сжиженном природном газе». На вопрос журналиста Антона Ванденко, правда ли, что Рогозин хочет раскрасить ракеты под хохлому, о чем он заявлял в одном из последних интервью, чиновник ответил, что говорил об этом с иронией.
Руководитель космической отрасли России подчеркнул, что признает достижения Маска, так как тот умело использовал интересное инженерное решение для привлечения колоссальных инвестиций. Причем он заметил, что крупные средства были привлечены не в SpaceX, а в Tesla, которую он считает «переоцененной более чем в 100 раз». «Хотя я уважаю Маска как, безусловно, талантливого предпринимателя и смелого инженера, человека, выстроившего бизнес по военному принципу», — подытожил Рогозин.
В интервью Ванденко Рогозин также рассказал, что он думает о своем советнике Иване Сафронове, которого обвиняют в госизмене. Глава «Роскосмоса» заявил, что не верит в предательство Сафронова и надеется на оправдательный приговор. «У меня нет оснований иначе думать об Иване Сафронове, которого знал столько лет как порядочного человека и профессионального журналиста», — подытожил чиновник.
В начале октября госкорпорация «Роскосмос» вместе с частной компанией «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) приняла решение о строительстве многоразового транспортного космического корабля. По задумке авторов проекта, отечественная разработка должна составить конкуренцию кораблю Crew Dragon Илона Маска.
Видео дня. Российский министр худеет с помощью совести и стыда
Последние новости
Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса Apple потребовала от Дурова блокировки Telegram-каналов о белорусских силовиках Apple потребовала от Дурова блокировки Telegram-каналов о белорусских силовиках В Дагестане сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты В Дагестане сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты
Комментарии
Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Иван Сафронов , Роскосмос , SpaceX , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азербайджанцы заполонили Екатеринбург на фоне войны в Карабахе
Азербайджанцы заполонили Екатеринбург на фоне войны в Карабахе
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
Генсек НАТО возмущён поведением России и Белоруссии
Генсек НАТО возмущён поведением России и Белоруссии
Семенович голышом поплескалась в ванной
Семенович голышом поплескалась в ванной
Видео
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение