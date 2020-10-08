Рогозин усомнился в гениальности изобретений Маска 

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что в изобретениях SpaceX Илона Маска нет ничего гениального. Об этом Рогозин заявил в интервью ТАСС, записанного в рамках спецпроекта «Первые лица».

По словам чиновника, в том факте, что американская частная компания может возить экипажи на МКС, нет особого достижения.

«Что здесь такого гениального-то? Мы давно это сделали, еще в советское время», — заметил Рогозин.

Глава госкорпорации подчеркнул, что США должны были рано или поздно дойти до этого, так как являются «великой и самой мощной технологической страной».

Также Дмитрий Рогозин подчеркнул, что сомневается в экономике многоразовых пусков ракет, предложенных SpaceX: «Мы пытались использовать эту технологию, но расчеты показали, что она не столь эффективна». При этом он уточнил, что подобная технология «хороша с двигателями на метане, сжиженном природном газе». На вопрос журналиста Антона Ванденко, правда ли, что Рогозин хочет раскрасить ракеты под хохлому, о чем он заявлял в одном из последних интервью, чиновник ответил, что говорил об этом с иронией.

Руководитель космической отрасли России подчеркнул, что признает достижения Маска, так как тот умело использовал интересное инженерное решение для привлечения колоссальных инвестиций. Причем он заметил, что крупные средства были привлечены не в SpaceX, а в Tesla, которую он считает «переоцененной более чем в 100 раз». «Хотя я уважаю Маска как, безусловно, талантливого предпринимателя и смелого инженера, человека, выстроившего бизнес по военному принципу», — подытожил Рогозин.

В интервью Ванденко Рогозин также рассказал, что он думает о своем советнике Иване Сафронове , которого обвиняют в госизмене. Глава «Роскосмоса» заявил, что не верит в предательство Сафронова и надеется на оправдательный приговор. «У меня нет оснований иначе думать об Иване Сафронове, которого знал столько лет как порядочного человека и профессионального журналиста», — подытожил чиновник.

В начале октября госкорпорация «Роскосмос» вместе с частной компанией «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) приняла решение о строительстве многоразового транспортного космического корабля. По задумке авторов проекта, отечественная разработка должна составить конкуренцию кораблю Crew Dragon Илона Маска.