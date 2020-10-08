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Абоненты Tele2 в России сообщают о проблемах со связью и мобильным интернетом

ТАССиещё 3
45 минут назад
Российские абоненты мобильного оператора Tele2 сообщают о неполадках в работе мобильного интернет и связи. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
В Tele2 произошел сбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Неполадки стали отмечаться в 13:40 мск, более половины (56%) пользователей жалуются на работу мобильного интернета, четверть (25%) - на работу мобильной связи.
Проблемы в работе сервиса наблюдаются в европейской части России, согласно данным Downdetector.
Наука и техника,Tele2,Россия,
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