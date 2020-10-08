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В Риме найдена 2000-летняя подземная вилла 

Популярная механика 1 час назад
В Риме найдена 2000-летняя подземная вилла
Фото: Популярная механика
Под многоквартирным домом у подножия Авентинского холма была обнаружена древнеримская вилла с великолепно сохранившейся черно-белой мозаикой. Археологи сообщают, что дому около 2000 лет.
Археологи уверены, что тайны Рима постичь до конца просто невозможно, ведь никогда не знаешь, что и где ты найдешь в следующий раз.
На спрятанной под землей вилле нашли различные римские артефакты, в том числе масляные лампы, ключ, молоток, водопроводный кран и шпильку для волос. Другие находки включали амфоры и чаши, украшенные изображениями богини Афины и Геркулеса. Раскопки также выявили оборонительную стену времен Римской республики (509 — 27 гг. до нашей эры) и части более древней каменной башни, датируемой 8 веком до нашей эры.
Останки виллы были обнаружены, когда инженеры начали работы по сейсмостойкости жилого комплекса, который был построен на этом месте в 1950-х годах.
Археологи предполагают, что ранее вилла стояла бы в части Рима недалеко от Большого цирка — знаменитого стадиона для гонок на колесницах и развлекательного центра. Директор Национального музея Рима Даниэла Порро сказала:

«По богатству украшений и мозаик можно судить, что вилла принадлежала влиятельному человеку, вероятно, связанному с императорской семьей».

Вилла богато украшена мозаикой. На одной из них изображен зеленый и красный попугаи и виноградная лоза. А на другой — повторяющийся рисунок, который считается необычным для того времени.

«Раньше мы таких не видели», — сказал The Telegraph архитектор Роберто Нардуччи, принимавший участие в раскопках.

После того, как археологические раскопки закончатся, вилла будет открыта для публики в качестве подземного музея. Посетители смогут пройти к выставке, войдя в современный жилой комплекс, который стоит над ней, а затем спустившись по лестнице.
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Наука и техника , Daily Telegraph , Рим
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