Ученые узнали, как можно общаться с кошкой

Как известно, кошка гуляет сама по себе! Завоевать ее любовь бывает сложно, а когда, казалось бы, отношения сложились, кот внезапно может передумать и поцарапать. Решить проблему «недопонимания» и наладить коммуникацию между кошкой и человеком смогли ученые из университетов Сассекса и Портсмута. Они узнали верный способ завоевать сердце вашего любимца.

Фото: Популярная механика Популярная механика

Безусловно, все мы мечтаем поговорить со своим домашним питомцем. Возможно, однажды ученые смогут перевести «мяу» на наш язык, а пока что эксперты предлагают освоить азы «медленного моргания».

Оказалось, что тонкий прищур или «медленное моргание» является кошачьим эквивалентом улыбки и позволяет установить связь между человеком и животным, говорят ученые. Такое медленное моргание определяется как сведение век вместе, но не полное закрытие глаз. Исследователи говорят, что веки должны лишь слегка сомкнуться, как это происходит во время расслабленной улыбки.

Исследователи провели два эксперимента, чтобы узнать, что же человек должен сделать, чтобы растопить холодное сердце кота. В первом исследовании приняли участие 21 кошка из 14 разных домов. Ученые навещали этих животных в их жилищах и наблюдали за поведением.

Для проверки своей гипотезы ученые научили хозяев правильно моргать. Авторы работы заметили, что когда между котом и человеком происходила двусторонняя коммуникация по средствам моргания, кошка подпускала хозяина максимально близко к себе. Исследователи также пронаблюдали, как часто кошка моргала с хозяином и без него. Оказалось, что питомец гораздо чаще отвечает на этот жест, чем моргает сам по себе.

В ходе второго эксперимента ученые исключили хозяев. В исследовании приняли участие 24 кошки, которые взаимодействовали с авторами работы. Это было сделано для того, чтобы понять, связанно ли моргание с тем, как кот реагирует на знакомого и незнакомого человека. Во время эксперимента ученые либо медленно моргали, либо сохраняли нейтральное выражение лица, протягивая руку к питомцу. В этого время видеокамеры фиксировали, как животное реагирует.