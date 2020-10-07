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Найдены свидетельства жестокой резни в Европе 

Популярная механика 1 час назад
Найдены свидетельства жестокой резни в Европе
Фото: T. Fernández-Crespo, A. Llanos, J. Ordoño, R. J. Schulting, © Antiquity Publications LTD, 2020
Новый анализ древних останков показал, что на месте современной Испании 2200 лет назад шла настоящая кровавая резня.
То есть кажущиеся сегодня кровожадными европейские сказки могут быть смягченными вариантами древней жестокой действительности для детей того времени.
Останки атакованных со спины и даже расчлененных жителей древней иберийской деревни стали свидетельством того, что в доисторической Европе царствовало насилие.
Новый анализ костей 13 жертв показал, что за несколько столетий до прихода римлян на территории современной Испании произошла жестокая резня, целью которой был вовсе не грабеж, а борьба за власть, о чем говорят сохранившиеся на останках людей украшения.

«Обнаружение частично сгоревших скелетов и разбросанных человеческих костей с незажившими ранами, нанесенными острым оружием, показало, что это было чрезвычайно жестокое событие», — говорит археолог Хавьер Ордоньо Даубагна из археологической исследовательской компании Arkikus (Витории-Гастейс, Испания).

Даубагна и его коллеги изучили останки девяти взрослых людей, двух подростков, маленького ребенка и одного младенца, которые умерли где-то между 365 и 195 годами до нашей эры в древней деревне Ла-Хойя.
Исследователи обнаружили, что один из взрослых был обезглавлен одним ударом, а подростку (девушке) отрубили руку, кости которой были обнаружены почти в трех метрах от ее скелета.
Трещины и отслаивание на некоторых костях позволяют предположить, что после смерти жертв просто бросили, а не захоронили. Другие люди могли сгореть заживо внутри строений, о чем говорит, в частности, изменение цвета костей — температура огня достигала 350–650 градусов по Цельсию. Тот факт, что кости обгорели лишь частично, исключает вероятность кремации после смерти.

«Характер травм, присутствие женщин и маленьких детей среди жертв и расположение человеческих останков указывает на то, что это не было битвой между воинами», — говорит археолог и соавтор исследования Рик Шалтинг из Оксфордского университета.

Исследование лишний раз доказывает, что люди железного века, живущие на Пиренейском полуострове, предпочитали прибегать к жестокому насилию при разрешении споров.

«Мы можем сделать вывод, что целью нападавших было полное разрушение Ла-Хойи. Сделал это, возможно, конкурирующий центр политического и экономического влияния в данном регионе», — говорит Ордоньо Даубагна.

Известных фактов подобных нападений на поселения в те времена не так много, но подобное насилие могло быть более распространенным, чем предполагали ученые. Тогда «власть можно было получить с помощью насилия и благодаря контролю над ресурсами», — объясняет археолог Людвиг Папмель-Дюфай из Университета Линнея в Кальмаре (Швеция), который не принимал участия в исследовании. Если же людям прошлое кажется мирным, говорит он, то «эту точку зрения необходимо пересмотреть».

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Наука и техника , Испания
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