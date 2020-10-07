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На берег Шотландии вынесло таинственный беспилотный объект 

Популярная механика 1 час назад
На берег Шотландии вынесло таинственный объект
Фото: Популярная механика
На берег острова Тири в Шотландии вынесло таинственное беспилотное судно. Местная Королевская спасательная команда береговой охраны поделилась фотографиями на своей странице в Facebook с просьбой помочь понять, кому может принадлежать данный объект.
Времена пиратских кораблей и странников с неизвестных земель в бухтах больших городов давно прошли. Но как оказалось, иногда на берегах все еще могут появляться таинственные судна.
Судя по фотографиям, лодка действительно выглядит странно. Она похожа на доску для серфинга, покрытую солнечными батареями, поэтому многие подписчики сразу же решили, что это элемент беспилотного волнового глайдера (планера) от Liquid Robotics. Однако спустя неделю ни одна компания или правительство не взяли на себя «авторство» данного судна.
Волновые планеры являются новым поколением автономных плавающих объектов, которые остаются в море на неопределенный срок и выполняют задачи, которые могут длиться неделями или месяцами. Солнечные батареи питают электронику судна, а движущая сила исходит от подводного элемента под основной частью.
«Типичными» пользователями волновых планеров являются военные, которые обычно используют такие объекты для разведки. Например, недавно один такой планер работал около берегов Флориды, как оказалось, он был частью секретного правительственного проекта по наблюдению за незаконной деятельностью в этом районе.
Однако какими бы полезными не были такие устройства, у них есть один серьезный минус — низкая скорость. При этом волновые планеры способны преодолевать большие расстояния. В 2012 году один из них совершил эпическое путешествие длиной более 16 000 километров через Тихий океан, отправившись из Сан-Франциско в Австралию. Поэтому теоретически, объект, который оказался у берегов Шотландии мог приплыть из любой точки мира.
Волновые планеры имеют спутниковую связь и обычно поддерживают регулярный контакт с береговым оператором. Учитывая малую скорость устройства, оператор имеет возможность внимательно следить за своим судном и вряд ли потеряет его. Интересно, что, несмотря на то, что это устройство было выброшено на берег 28 сентября, за ним до сих пор никто не пришел. А поскольку остров Тири находится примерно в 150 километрах от операционной базы британского флота атомных подводных лодок, есть основания полагать, что дело тут нечисто.
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