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В Монголии нашли беззубого двупалого динозавра 

РИА Новости и ещё 5 43 минуты назад
В Монголии нашли беззубого двупалого динозавра
Фото: © Michael W. Skrepnick
Палеонтологи обнаружили новый вид весьма необычных динозавров — с перьями, клювом и всего двумя пальцами на передних конечностях. По мнению ученых, внешне они напоминали гигантских попугаев. Описание находки приведено в журнале Royal Society Open Science.
Несколько прекрасно сохранившихся полных скелетов пернатых динозавров ученые под руководством Грегори Фанстона (Gregory Funston) из Эдинбургского университета нашли в пустыне Гоби в Монголии.
Новый вид получил название Oksoko avarsan в честь трехглавого орла "оксоко" — персонажа алтайской мифологии. Это связано с тем, что три черепа были найдены вместе. Вторая часть названия переводится с монгольского как "спасенный", потому что находку удалось спасти от браконьеров.
Исследователи считают, что оксоко были всеядными животными, достигавшими двух метров в длину. У них был большой беззубый клюв, похожий на тот, который встречается у современных попугаев, и всего два функциональных пальца на каждом предплечье. Третий палец сохранился лишь в рудиментарном виде.
Возраст находки — около 68 миллионов лет. Это самое раннее свидетельство потери одного пальца у трехпалых динозавров, известных как овирапторы, чрезвычайно распространенных в позднемеловое время на территории современных Монголии и Китая.
Ученые считают, что уменьшение размеров и трансформация конечностей у овирапторов произошли в связи с адаптацией к новым условиям после их переселения в Северную Америку и Восточную Азию. Очевидно, это было связано с изменением диеты и образа жизни и, возможно, давало им определенные преимущества перед родственными видами.
Все скелеты принадлежат молодым особям. То, что они были найдены вместе, по мнению исследователей, говорит о том, что это были социальные животные.

"Находка интерсна тем, что скелеты очень целостны, а то, как они сохранились, показывает, что молодые динозавры передвигались группами, — приводятся в пресс-релизе Эдинбургского университета слова Фанстона. — Но что самое главное, она дала нам возможность понять, как менялась передняя конечность овирапторов на протяжении эволюционной истории. Раньше это никто не изучал. Возможно, выявленная тенденция — ключевой момент в разгадке феномена чрезвычайного разнообразия, которого достигли овирапторы накануне вымирания динозавров".

Как известно, 66 миллионов лет назад, во время мел-палеогенового вымирания, с лица Земли исчезли все нептичьи динозавры.
Помимо британских ученых в работе участвовали исследователи из Канады, Японии и Монголии.
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Наука и техника , Наука , Монголия
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