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В работе YouTube произошел сбой 

ТАСС и ещё 2 31 минуту назад
В работе YouTube произошел сбой
Фото: РИА Новости
Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube сообщают о сбое в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Сбой произошел в среду около 07:30 мск. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео (80%), у 14% проинформировавших о сбое не работает сайт YouTube. Еще 5% пользователей сообщили о сложностях с входом в аккаунт видеосервиса.
Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в США, Мексике, Бразилии, Великобритании, Нидерландах, Германии, Турции и Японии. В России о сбоях в работе YouTube сообщили пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Ростове-на-Дону.
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