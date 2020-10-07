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Инфекционист назвала главный признак тяжелого развития коронавируса 

Вечерняя Москва и ещё 1 9 минут назад
Раскрыт главный признак тяжелого развития коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Заразившимся коронавирусом нужно следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни. Об этом сообщила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.
Она отметила, что очень важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начинается без каких-либо симптомов. Для этого врач посоветовала купить пульсоксиметр — специальный прибор, измеряющий сатурацию (насыщение крови кислородом).

— Потому что есть такое явление, которое в медицине называют «счастливой гипоксией» — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу, — пояснила Гольцман.

Врач добавила, что в случае слабо выраженных симптомов следует лечить COVID-19 как обычный грипп, соблюдая покой, обильно принимая теплое питье и при необходимости — жаропонижающее на основе парацетамола.
Она подчеркнула, что нужно сразу же сдать тест на коронавирус при появлении первых же симптомов ОРВИ — высокой температуры, кашля и потери обоняния, передает РИА Новости.
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Наука и техника , Общество , РИА Новости
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