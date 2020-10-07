В России могут лечить COVID-19 по примеру Трампа

"Спустя некоторое время после начала лечения было заявлено, что Трампу дали коктейль противовирусных антител. Эти антитела сейчас находятся в США в клинических испытаниях. Производит их компания Regeneron, можно считать, что Трамп стал участником клинических испытаний. Ему дали коктейль из двух моноклональных антител, которые сделаны инвитро (в пробирке — ред.), на базе клеток мышей, В-клеточная иммунная система которых заменена на человеческую. Эти антитела реагируют с антигенами SARS-CoV-2 и нейтрализуют его", — пояснила Баранова.
"Предварительные данные были опубликованы всего неделю назад. Можно сказать, что компании Regeneron очень сильно повезло с тем, как вовремя заболел Трамп. Эти данные говорят о том, что такой коктейль работает. Препятствий для его работы, с точки зрения иммунологии и молекулярной биологии, особых нет, должно работать, но это очень дорогое лекарство", — добавила Баранова.
"Так как они являются биологическими веществами, произведенными в клеточных линиях, то их надо сначала наработать, а потом очистить. Это дорого, снизить стоимость можно, если запускать сразу огромное производство. Предельной дешевизны такой препарат может достигнуть лет через десять, но все равно он не будет дешевым. По цене можно ориентироваться на препарат герцептин (стоит в Москве от 12 тысяч рублей — ред.). Его получают аналогичным способом и довольно давно. За эту технологию когда-то дали Нобелевскую премию", — сказала Баранова.
"Продукты, полученные с помощью этой технологии, стоят заоблачно, отчасти из-за патентных прав, отчасти из-за сложности получения. В принципе, таким же способом можно лечить людей в России. У нас есть технологии, которые позволяют это делать. Такой препарат будет неидентичным, но похожим, и может быть зарегистрирован без проблем с нарушением прав интеллектуальной собственности", — уточнила собеседница агентства.
"Когда он получил первый положительный анализ на COVID-19, а их ему, скорее всего, делают регулярно, он сказал, чтобы никому об этом не говорить, может быть, он ложноположительный. Сказали, что он заболел, в пятницу, и это был второй или третий день, когда он фактически болел. На этот момент было известно, что Трамп употреблял витамин С, D, цинк, аспирин и фамотидин. Когда он начал потреблять эти лекарства — неизвестно", — сказала Баранова.
"Надо также отметить, что никакого гидроксихлорохина (противомалярийный препарат, который в начале пандемии предполагали использовать в качестве лекарства — ред.) он не употреблял", — сказала Баранова.
"Насколько я знаю, в России одна из компаний сделала генерик этого препарата, и скоро он будет доступен. По своему механизму действия ремдесивир похож на фавипиравир (арепливир), которого в США нет, но он является инъекционным, не таблетированным. Стоимость курса из пяти внутривенных уколов — примерно 8-9 тысяч долларов", — сказала Баранова.