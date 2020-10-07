МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Коронавирус может сохранять активность на коже человека в пять раз дольше, чем грипп. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Clinical Infectious Diseases.
Ученые из Университета префектуры Киото создали модель, которая позволяет безопасно воспроизводить клинические исследования по нанесению патогенов на кожу человека. После этого специалисты оценили стабильность SARS-CoV-2 и вируса гриппа A (IAV), смешанных с культуральной средой или слизью верхних дыхательных путей.
Выяснилось, что SARS-CoV-2 и IAV инактивировались на коже быстрее, чем на других поверхностях, таких как сталь, стекло или пластик. При этом время выживания SARS-CoV-2 составило в среднем 9,04 часа, а IAV - 1,82 часа.
Исследователи отметили, что частицы обоих вирусов одинаково эффективно поддавались устранению с кожи человека с помощью дезинфекции.