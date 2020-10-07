Испытательные пуски "Ангары" совместят с коммерческими

Новую тяжёлую ракету-носитель «Ангара» будут испытывать и параллельно использовать в коммерческих запусках.

Фото: КЦ "Южный"/"Роскосмос" КЦ "Южный"/"Роскосмос"

Чтобы не тратить время попусту, "Роскосмос" намерен совместить приятное с полезным и объединить испытательные пуски "Ангары" с коммерческими запусками новой ракеты.

Лётные испытания российской ракеты "Ангара" планируют совместить с коммерческими пусками. Отправлять ракету на орбиту как в ходе испытаний, так и уже по их завершении будут с космодрома "Восточный", где построят стартовый стол для новой ракеты.

"Мы планируем вместе с "Роскосмосом" включить коммерческие пуски "Ангары" в программу лётных испытаний. Мы понимаем, что надо больше рассказывать об этой ракете, больше показывать. Производственные мощности важны не только для потенциальных заказчиков, но и для страхового сообщества, андеррайтеров. Если бы не пандемия, мы бы со страховщиками посетили бы производство универсальных ракетных модулей этой ракеты в Омске, показали бы им омскую площадку, которая модернизирована", — приводит ТАСС слова генерального директора компании "Главкосмос" Дмитрия Лоскутова.

Ожидается, что производство ракет «Ангара» начнётся в 2023 году, а в 2024-м они должны полностью заменить ракету-носитель «Протон». Напомним, лёгкая ракета-носитель предназначена для выведения грузов на низкие солнечно-синхронные орбиты. Тяжёлая «Ангара» будет выводить грузы на геопереходные и геостационарные орбиты. На космодроме «Восточный» в конце 2022 года начнётся строительство стартового комплекса для новой российской сверхтяжёлой ракеты «Ангара», а первый запуск с этого комплекса состоится, согласно планам, через 6 лет после окончания строительства — в 2028 году.