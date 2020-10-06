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В Израиле нашли следы «мастерской» возрастом 300 тысяч лет 

Мир24 27 минут назад
В Израиле нашли «мастерскую» возрастом 300 тысяч лет
Фото: РИА Новости
Древние люди научились пользоваться огнем для изготовления орудий 300 тысяч лет назад. В Израиле, в пещере неподалеку от Тель-Авива, ученые обнаружили остатки древнейшей «мастерской» с каменными лезвиями, чешуйками и крышками из-под горшков, сообщает Nature Human Behavior.
Исследования показали, что эти изделия были обожжены, причем не в результате стихийного пожара, а целенаправленно.

«Использование огня для обработки сырья было важным открытием, сделанным ранними гоминидами», — отметили участники научной группы.

Артефакты изучили при помощи спектроскопии — он позволяет оценить температуру, которой они некогда подверглись. Основываясь на наличии микротрещин и изменениях цвета, команда обнаружила, что лезвия нагревались до 259 градусов Цельсия, чешуйки — до 413 градусов, а крышки горшков — до 447 градусов.
Проведя серию опытов, ученые убедились, что такой нагрев улучшает свойства клинков из кремния. Можно сделать вывод, что люди специально подвергали изделия тепловой обработке, причем в различном диапазоне температур, чтобы добиться лучшего качества.
Известно, что термическая обработка облегчает формирование кремня. Но, как считалось, люди обжигали его в основном случайно. Новые данные опровергают эту теорию.
Ученые заявили, что древние жители Леванта (то, что сегодня известно как Израиль, Ливан, Египет, Сирия и Палестина) умели изготавливать довольно сложные орудия. Они охотились на дичь, собрали хворост для костров, разделывали и готовили пищу на огне. Основной добычей являлись олени, но также сохранились кости диких быков, лошадей, свиней, коз, косуль и даже носорогов и черепах.
Это была новая ступень человеческого развития. Применение огня позволило человеку создать более длинные и прочные лезвия и стать более успешным охотником.
Ранее стало известно, что до изобретения огня люди, вероятно, готовили пищу в горячих источниках. Такое занятие они освоили уже 1,8 млн лет назад.
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Наука и техника , Наука , Израиль
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