Instagram начали маркировать прогосударственные СМИ 

Телеканал Russia Today одним из первых получил отметку о контроле со стороны государства в Instagram, пишет ТАСС.

Летом компания Facebook начала такую практику на своей флагманской площадке, а теперь соответствующие пометки начнут распространять и в принадлежащем Facebook Instagram.

Сейчас страница RT промаркирована надписью «Это издание находится под контролем государства».

В Facebook поясняют, что выносят решение о пометке с учетом специально разработанной системы оценки. Указатели получают не только СМИ под полным контролем государства, но и те, кто лишь частично испытывают контроль на своей редакции.

«Мы понимаем, что не все организации могут согласиться с результатами нашего оценивания. Если представители организации не согласны с нашим решением, они могут обжаловать его», — говорят в Facebook.

Ранее такие же отметки на прогосударственных аккаунтах начала ставить сеть Twitter.