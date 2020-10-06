Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Instagram начали маркировать прогосударственные СМИ 

ИД «Собеседник» и ещё 4 2 часа назад
Instagram начали маркировать прогосударственные СМИ
Фото: Reuters
Телеканал Russia Today одним из первых получил отметку о контроле со стороны государства в Instagram, пишет ТАСС.
Летом компания Facebook начала такую практику на своей флагманской площадке, а теперь соответствующие пометки начнут распространять и в принадлежащем Facebook Instagram.
Сейчас страница RT промаркирована надписью «Это издание находится под контролем государства».
В Facebook поясняют, что выносят решение о пометке с учетом специально разработанной системы оценки. Указатели получают не только СМИ под полным контролем государства, но и те, кто лишь частично испытывают контроль на своей редакции.

«Мы понимаем, что не все организации могут согласиться с результатами нашего оценивания. Если представители организации не согласны с нашим решением, они могут обжаловать его», — говорят в Facebook.

Ранее такие же отметки на прогосударственных аккаунтах начала ставить сеть Twitter.
Видео дня. Трансгендер стал вице-премьером страны
ИД «Собеседник»: последние новости
В РФ планируют разработать чип, который позволит ориентироваться незрячим В РФ планируют разработать чип, который позволит ориентироваться незрячим Пользователи Facebook смогут отправлять сообщения в Messenger, сидя в Instagram Пользователи Facebook смогут отправлять сообщения в Messenger, сидя в Instagram Минпромторг: Россиян могут прослушивать через утюги Минпромторг: Россиян могут прослушивать через утюги
Наука и техника , Технологии , Russia Today , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
Собчак вступилась за Навального и ответила «школьнику»-Соловьеву
Собчак вступилась за Навального и ответила «школьнику»-Соловьеву
В цирке в Москве отказались усыплять медведя-убийцу
В цирке в Москве отказались усыплять медведя-убийцу
Сильный яд: названа природа экокатастрофы на Камчатке
Сильный яд: названа природа экокатастрофы на Камчатке
Видео
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
00:08
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
00:24
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
00:39
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
00:25
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
00:10
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
00:20
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
Происшествия
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
01:06
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
Армия Войска
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
01:05
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
Политика
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
06:09
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
Новости Москвы
Россию призвали объясниться за химикаты в крови Навального
02:11
Россию призвали объясниться за химикаты в крови Навального
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение