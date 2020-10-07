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В российском модуле на МКС нашли возможные места утечки воздуха 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 35 минут назад
В модуле РФ на МКС нашли возможные места утечки воздуха
Фото: ТАСС
В модуле «Звезда» на МКС найдены два возможных места утечки воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей.
Переговоры транслирует НАСА, передает РИА «Новости».
Специалист подмосковного Центра управления полетами сообщил космонавтам, что «есть две предполагаемые зоны». Предлагается за «сегодняшние ночные съемки» камерами GoPro указанные зоны «посмотреть с пристрастием».
Одна из зон находится у аппаратуры широкополосной системы связи, другая — в районе трубопроводов. Отмечается, что первую зону определили по движению пылинок, зафиксированных камерой GoPro.
Напомним, утечка, обнаруженная в модуле «Звезда», превышает величину нормативных утечек, может потребоваться дополнительная доставка кислорода.
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Наука и техника , ЦУП , NASA , РИА Новости
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