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Британский врач оценил надежность экспресс-тестов на COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 10 минут назад
Оценена надежность экспресс-тестов на COVID-19
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Экспресс-тесты на коронавирус способны сыграть большую роль в борьбе с пандемией, однако их недостаточная точность может стать проблемой, заявил РИА Новости семейный врач поликлиники в северо-восточном пригороде Лондона Чингфорде доктор Анвар Хан.
В настоящее время во многих странах разрабатываются тесты, которые позволят выявлять коронавирус в течение 15-30 минут. На данный момент ожидание результатов может составлять несколько дней, людям приходится в это время самоизолироваться, что создает проблемы для школ, больниц, бизнеса.

"Быстрое выявление инфицированных с помощью экспресс-тестов поможет замедлить распространение заболевания за счет обрыва цепочек передачи вируса. Кроме того, новые тесты могут использоваться людьми, не имеющими медицинской подготовки, что поможет защитить наиболее уязвимых людей", — отметил Хан.

По словам врача, опыт использования тестов быстрой диагностики для других респираторных заболеваний, при которых инфицированные пациенты, как и в случае COVID-19, имеют достаточно высокую концентрацию вируса в образцах из респираторной системы, чувствительность этих тестов может варьироваться от 34% до 80%.

"На основании этих данных, половина или более инфицированных COVID-19 могут быть не выявлены с помощью экспресс-тестов, в зависимости от тестируемой группы. Эти предположения срочно надо изучить, чтобы проверить, насколько они соответствуют действительности", — пояснил собеседник агентства.

"Таким образом, главной проблемой экспресс-тестирования может быть преобладание ложно-негативных результатов, когда инфицированному человеку говорят, что у него нет COVID-19. Тест моей мечты — это неинвазивный, точный, быстрый и удобный тест, но все же главный фактор для любого теста — это его точность", — заключил Хан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , РИА Новости
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