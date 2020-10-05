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В 500-летнем туалете найдены неизвестные кишечные бактерии 

Популярная механика 2 часа назад
В 500-летнем туалете найдены неизвестные бактерии
Фото: Philosophical Transactions of the Royal Society B.
Извлеченные из двух средневековых туалетов человеческие экскременты рассказали ученым о том, как изменился микробом человека за пять веков, а также какие изменения в питании вызывали болезни раньше.
Ни одна летопись, ни один древний тайник и ни одна карта не расскажут ученым о привычках и болезнях людей столько, сколько сможет древний туалет! Настоящий клад археологов!
Немецкие ученые проанализировали отложения из двух исторических уборных, которые были обнаружены в Иерусалиме и Риге. Анализ и сравнение кишечных бактерий доиндустриального периода с нынешними может дать важные данные о здоровье желудочно-кишечного тракта.
На сегодняшний день, ученые считают, что изменения в микробиоме привели к таким заболеваниям, как несварение, аллергия и ожирение. Эти сдвиги объясняются «атрибутами индустриализации», такими как появление антибиотиков и развитие фастфуда. «Если мы хотим определить, что представляет собой здоровый микробиом для современных людей, мы должны начать с микробиома наших предков», — сказал автор статьи, биологический антрополог Пирс Митчелл из Кембриджского университета.
В своем исследовании доктор Митчелл и его коллеги провели микроскопический анализ образцов осадочных пород, взятых из двух средневековых уборных в Риге и Иерусалиме, которые, как полагают, относятся к периоду между 14 и 15 веками. Чтобы определить вид бактерий, которые присутствовали в пищеварительном тракте наших европейских и ближневосточных предков, команда сперва отделила кишечные микробы от тех, которые обычно встречаются в почве.
Так, во взятом образце с бактериями ученые обнаружили схожий спектр бактерий, включая архей, простейших, паразитических червей и грибы. Исследователи сравнили ДНК этих организмов с современной ДНК и ДНК более ранних популяций охотников-собирателей.

«Мы обнаружили, что микробиом в Иерусалиме и Риге имеет некоторые общие характеристики. Они действительно имели сходство с современными микробиомами охотников-собирателей и современными промышленными микробиомами, однако есть и серьезные различия. Мы не знаем ни одного современного источника, в котором содержались бы те микроорганизмы, которые мы видим здесь», — заключают авторы.

Ученые говорят, что сейчас необходимы дальнейшие исследования в других исторических местах, чтобы полностью понять, как человеческий микробиом менялся с течением времени.
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Наука и техника , Наука , Иерусалим
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