Найдена древнейшая металлургическая мастерская

Израильские археологи завершили раскопки в пустыне Негев, стартовавшие еще в 2017 году. В результате они обнаружили металлургическую мастерскую, возраст которой составляет около 6500 лет.

Как сообщает The Times of Israel, найденная мастерская, вероятно, является древнейшей в мире в своем роде. Она была обнаружена в ходе раскопок в городе Беэр-Шеве.

Первые археологические участки здесь были найдены в 2017 году. Уже тогда ученые предположили, что это могли быть медеплавильные мастерские. Но исследователей смутил почтенный возраст найденных объектов. Датирование показало, что им около 6500 лет.

Потребовались дополнительные исследования, которые подтвердили и возраст, и назначение объектов. Ученые подчеркивают, что речь идет о самых ранних из известных науке свидетельствах использования металлургических печей вместо небольших переносных тиглей.

"Это были высокие технологии того времени, более сложных технологий тогда просто не существовало, — считает профессор Эрез Бен-Йосеф из Тель-Авивского университета. — Переход от тигля к печи представляет собой передовую технологию".

На сегодняшний день известно, что металлургия возникла в Южном Леванте во второй половине V тысячелетия до нашей эры. По словам Бен-Йосефа, открытие в Беэр-Шеве свидетельствует о технологическом рывке. Видимо, примерно в тот период времени произошел переход от использования тиглей к выплавке металла в крупных подземных печах.

Это новшество привело к своего рода технической революции. Процесс выплавки металла стал двухэтапным, а сами металлурги стали профессиональными мастерами. Более того, использование печей позволило создавать стационарные мастерские с "промышленными цехами".

Остатки такого завода, как считают исследователи, и были найдены в пустыне Негев. По их словам, в этих мастерских работали только высокоспециализированные мастера, которые производили слитки из чистой меди, а также некоторые церемониальные предметы.

"Нет никаких сомнений в том, что в древности Беэр-Шева сыграла важную роль в продвижении глобальной металлургической революции и что в V тысячелетии до нашей эры этот город был важным технологическим центром для всего региона", — отмечено в пресс-релизе Тель-Авивского университета.

Также сообщается, что сами мастерские расположены на территории археологического участка Хорват-Бетер. Это часть одного из районов современного города Беэр-Шева. Исследователи обнаружили здесь не только обломки печей и множество медного шлака, но и небольшую установку, в которой плавилась медная руда.

Поселение Хорват-Бетер отождествляется с гасулийской культурой периода энеолита, представители которой, как считается, были искусными мастерами. Интересно, что необработанную медную руду сюда доставляли с рудников, расположенных на расстоянии 100 км на территории современной Иордании. В Хорват-Бетер ее перерабатывали с помощью "магического процесса".