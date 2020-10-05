«Найти алгоритм личностного роста»: в Москве пройдёт конференция о мозге Brain 2020 

Часто достичь личной эффективности и роста нам мешают стресс, проблемы с концентрацией внимания и состояние хронической усталости. Почему так происходит, что пошло не так? Как «включить» мозг, расскажут спикеры конференции Brain 2020, которая пройдёт 23–24 ноября. Накануне события мы провели интервью с одним из организаторов мероприятия — исполнительным директором Школы Бизнеса «Синергия» Александром Рагиней.

— Мозг — основной драйвер развития человека, о системной тренировке которого мы нередко забываем. О каких основных способах его тренировки расскажут на мероприятии?

— Основные драйверы развития есть у всего, их необходимо знать и правильно использовать. В бизнесе, например, основные драйверы развития — команда, стратегии, продажи и т.д. А у человека — мозг. На конференции мы максимально «прокачаем» наш главный орган, спикеры расскажут о методах развития суперпамяти, внимания, мышления, интуиции и других основных функций мозга. Мы также разберёмся, как работает наше подсознание, научимся управлять им и узнаем о методах эффективного тайм-менеджмента.

— Говорят, что в кризис выживают сильнейшие — те, кто смог быстро активизироваться и адаптироваться, задействовав все возможности. Связано ли с этим решение провести конференцию о мозге?

— Решение провести такое мероприятие было принято давно, и прежде всего оно связано с желанием общества «узнать» свой мозг и максимально задействовать его скрытые ресурсы. Сейчас люди во всём мире стараются развиваться, а без эффективной работы мозга это попросту невозможно. Поэтому все стремятся «прокачать» своё сознание и подсознание, а мы следуем трендам и организуем события, соответствующие запросам общества.

— Для кого конференция будет особенно полезна? Кому сейчас важнее всего «включить» мозг?

— В первую очередь конференция будет полезна тем, кто стремится расти во всех направлениях. Каждый день мы сталкиваемся с множеством вызовов и задач, но разобраться с ними мешают стресс и общая усталость. Чтобы «включить» мозг, нужно знать, как он функционирует. Наше сознание может говорить о готовности что-либо сделать, а подсознание может противиться. В этом случае мы можем терпеть неудачи как в профессиональной, так и в личной жизни. Что делать в этой ситуации, как привести в соответствие сознание и подсознание? На конференции мы поговорим и об этом, ведь такая дисгармония способна значительно вредить нашим планам.

Особенно необходимо «включить» мозг сейчас предпринимателям и топ-менеджерам, всем, кто несёт ответственность за большое количество людей и процессов. Ведь ситуация с пандемией может принести проблемы: падение покупательской способности, спроса, выручки и прочего. А зарплату сотрудникам и деньги кредиторам тем временем нужно платить. Чтобы грамотно ориентироваться в ситуации, нужно максимально активизировать все ресурсы нашего мозга. Как это сделать, мы расскажем на Brain 2020.

— В программе конференции говорится об аудите собственных убеждений. Почему сегодня это важно?

— Потому что наши ценности определяют наши цели. Важно осознавать свой ценностный код, но многие об этом даже не думают. Из-за этого они находятся не на своём месте и занимаются не тем, что им нужно. В период перемен необходимо провести аудит собственных ценностей и сформировать алгоритм личностного роста.

— Считается, что стресс — главный враг наших достижений. А есть ли стресс, полезный для людей? Способный «встряхнуть» их?

— Стресса в современном мире стало действительно слишком много, он вредит всем процессам нашего мозга, мешает добиваться личной и профессиональной эффективности. В то же время есть и положительная сторона — он заставляет людей находиться в ресурсном состоянии: «шевелиться», принимать решения и двигаться вперёд.

Стресс неизбежен, а наша задача — научиться правильно реагировать на него и использовать в достижении своих целей. На конференции мы разберём принципы действия стресса и его влияния на нашу эффективность, научимся бороться с ним и использовать во благо.

— А как вы оцениваете грядущую конференцию, она будет «положительным» стрессом для участников и гостей?

— Не сказал бы, что конференция будет стрессом, но она однозначно станет положительным событием. Большое количество людей, преследующих похожие цели, собираются вместе, обмениваются заряженной энергетикой и вместе находят решения. Разумеется, это может быть волнительно, но стрессом я бы это не назвал.

— По какому принципу выбирались спикеры события?

— Существует научный подход к работе мозга, о котором говорят нейробиологи и квантовые физики, и эзотерический. На конференцию мы пригласили экспертов с обеих сторон, чтобы у гостей мероприятия «сложилась картинка» и сформировалось целостное представление о мозге и его возможностях. В этом им помогут российские и зарубежные эксперты: всемирно известный молекулярный биолог Джон Медина, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека «Сбербанка» Андрей Курпатов , профессор философии, писатель, основатель Inner Mammal Institute Лоретта Бройнинг, директор NeuroLeadership Institute, основоположник термина «нейролидерство» Дэвид Рок и многие другие.

— Какова главная цель конференции?

— Мир стал сложным, вокруг нас слишком много информации и стресса. Из-за этого стали страдать базовые функции нашего мозга: память, внимание, концентрация. Мы решили организовать конференцию, которая поможет людям больше узнать о всех возможностях мозга и борьбе со стрессом. Эти знания позволят лучше ориентироваться в текущих реалиях и достигать целей во всех сферах жизни.