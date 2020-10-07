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«День ноль»: как влияет вакцина на испытуемых? 

BFM.RU и ещё 14 40 минут назад
День ноль: как влияет вакцина на испытуемых?
Фото: BFM.RU
Испытания препарата Центра Гамалеи расширяются — донабор добровольцев начали частные клиники. Что говорят об эффектах вакцины участники испытаний и их организаторы?
Дополнительный набор испытуемых для тестирования перспективной вакцины «Спутник V» открыла клиника «Медси». О причинах расширения испытаний в компании не сообщают, но в пресс-релизе особо указано, что добровольцам будут вводить препарат, произведенный на зеленоградском заводе «Биннофарм» холдинга АФК «Система». Вероятно, речь идет о проверке качества вакцины, синтезированной за пределами Центра Гамалеи, на мощностях для производства препарата в промышленных масштабах.
С учетом донабора испытуемых тем более актуальным становится вопрос, как чувствуют себя те, кто уже прошел вакцинацию. Business FM спросила об этом у двух участниц испытаний. Вот что рассказала жительница Москвы Марина:

«В первых числах сентября я прививалась от гриппа, сделала городскую прививку — стоят на улицах палатки. После этого надо в течение 30 дней подождать, и после этого можно делать прививку, участвовать в испытаниях прививки от COVID-19. И все достаточно быстро. Сразу направляют на последнее собеседование с врачом, после этого быстро делают вакцину, и через полчаса врач проверяет, есть ли у меня температура, головокружение, какие-то неприятные ощущения. У меня никаких неприятных ощущений не последовало, и все, меня отпустили. Все хорошо, не повысилась температура, не кружилась и не болела голова, не было слабости. В общем, никаких симптомов».

Москвичка Ольга говорит, что у нее нет никаких ощущений:

«Я даже не переживаю, не плацебо ли это, поскольку четверть вероятности, что это плацебо. Поскольку это все-таки третья фаза испытаний, а не просто вакцинация. Вероятность только 75%, что это действительно вакцина. Никаких ощущений, вообще. У меня вот муж вместе со мной, у него тоже никаких ощущений. Я очень надеюсь, что все-таки тайком сделаю от исследователей тест на антитела. И если я пойму, что они образовались, мне внутри будет легче».

Дополнительные опасения у участников испытаний — а позднее и у всех россиян — может вызвать вакцинация во время подъема заболеваемости коронавирусом. В конце концов, известно, что прививку от гриппа рекомендуется делать именно до осеннего сезона респираторных заболеваний. Тем более между вакцинацией от гриппа и от коронавируса рекомендуется делать как минимум месячный перерыв. Не связано ли это со снижением иммунитета в первые недели после инъекции, пока не сформировался иммунный ответ? Комментирует консультант «Медси», профессор, доктор наук Ирина Шестакова.
Ирина Шестакова, консультант «Медси», профессор, доктор наук: «Действительно трудно сказать. Всех наших граждан, которые попадут в исследование, обязательно предупреждают о соблюдении именно противоэпидемических мер, чтобы не быть инфицированным за этот период. Потому что первую дозу вводят, например, сегодня — это так называемый день ноль. А следующая будет на 21-й день. Понятно, что первые дозы, которые вводятся, естественно, не позволяют получить полноценный иммунный ответ. Поэтому дальше происходит именно еще вакцинация другим вектором. Потому что именно после второй и формируется полноценный иммунный ответ и синтезируется большое количество вирус-нейтрализующих антител».
Ранее конкуренту Центра Гамалеи по вакцинной гонке, британско-шведской AstraZeneca, пришлось дважды приостанавливать испытания своего препарата — у двух испытуемых после прививки обнаружились заболевания, о которых добровольцы не знали до вакцинации. Оба раза тестирование возобновлялось после проверки независимой комиссии. Сообщений о каких-либо существенных осложнениях у участников испытаний «Спутника V» пока не поступало.
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Наука и техника , Ирина Шестакова , Business FM
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