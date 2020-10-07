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Ученые открыли 24 планеты, жизнь на которых лучше условий Земли 

Мир24 и ещё 19 9 минут назад
Найдены планеты, где условия лучше земных
Фото: РОСКОСМОС
Группа американских и немецких астробиологов открыла 24 экзопланеты, на которых условия для жизни превосходят условия на Земле, пишет Futurism.
Обнаруженные планеты исследователи называют «сверхобитаемыми», поскольку те отличаются более влажным и теплым климатом. Кроме того, они обладают большим размером, возрастом, а также вращаются вокруг звезд с большей продолжительностью жизни, чем Солнце. Все планеты располагаются на расстоянии более ста световых лет от Земли.
Обнаружить планеты ученым помогло исследование температуры, влажности и других показателей среды 4,5 тысячи известных экзопланет. Среди них специалисты выбрали наиболее теплые, большие и влажные. Ученым не удалось доказать, что жизнь на этих планетах существует. Однако если она есть, то у нее есть возможность развиться до высших форм.
Ученые планируют продолжить изучение найденных планет в будущем. Теперь их будут исследовать с помощью космических телескопов.
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