Найдены планеты, где условия лучше земных

Группа американских и немецких астробиологов открыла 24 экзопланеты, на которых условия для жизни превосходят условия на Земле, пишет Futurism.

Обнаруженные планеты исследователи называют «сверхобитаемыми», поскольку те отличаются более влажным и теплым климатом. Кроме того, они обладают большим размером, возрастом, а также вращаются вокруг звезд с большей продолжительностью жизни, чем Солнце. Все планеты располагаются на расстоянии более ста световых лет от Земли.

Обнаружить планеты ученым помогло исследование температуры, влажности и других показателей среды 4,5 тысячи известных экзопланет. Среди них специалисты выбрали наиболее теплые, большие и влажные. Ученым не удалось доказать, что жизнь на этих планетах существует. Однако если она есть, то у нее есть возможность развиться до высших форм.

Ученые планируют продолжить изучение найденных планет в будущем. Теперь их будут исследовать с помощью космических телескопов.