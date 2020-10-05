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НАСА оценило опасность утечки воздуха на МКС 

Lenta.ru и ещё 23 1 час назад
НАСА оценило опасность утечки воздуха на МКС
Фото: NASA
Текущая скорость утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) не представляет угрозы экипажу, заявили представитель НАСА Дэниел Хуот в беседе с РИА Новости.
Собеседник агентства добавил, что это привело лишь к небольшому изменению расписания экипажа. Российские космонавты в понедельник, 5 октября, предприняли попытку локализовать место утечки воздуха в российском модуле «Звезда» с помощью стетоскопа. Работы пришлось приостановить из-за шума насоса, который обеспечивает тепловой режим станции.
О том, что на МКС произошла утечка воздуха, сообщалось 20 августа. Отмечалось, что она не несет угрозы безопасности экипажу. В НАСА подтвердили, что утечка находится в допустимых рамках и пока не угрожает экипажу.
На данный момент в состав экипажа МКС входят космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Наука и техника , Технологии , Анатолий Иванишин , Иван Вагнер , Кристофер Кэссиди , Роскосмос , NASA , РИА Новости
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