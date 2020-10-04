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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности женских сумок 

ТК «Звезда» и ещё 5 51 минуту назад
Определена главная опасность женских сумок
Фото: pixabay.com
Больше всего стоит опасаться обладательница кожаных сумок.
Женские сумочки и иные подобные вещи могут быть опасны для здоровья из-за огромного количества микроорганизмов, находящихся в них.
Об этом рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
По словам специалиста, сумки все время находятся в контакте с немытыми руками и, кроме этого, соприкасаются со многими грязными поверхностями. Это, в свою очередь, приводит к попаданию на них многих, порой опасных, микробов.

«Самые идеальные условия для размножения и распространения болезнетворных микроорганизмов обеспечивают кожаные сумки, обладающие губчатой текстурой», — уточнил специалист в беседе с радио Sputnik.

Если говорить о предметах в женской сумке, наиболее загрязненными из них являются помада, крем для рук, тушь и пилочка для ногтей. Помимо этого, множество микробов наблюдается на телефоне, ключах, расческе, документах и так далее.
Лебедев заметил, что лучше защитой от болезнетворных микроорганизмов в данном случае будет являться своевременная и нередкая обработка сумок, в том числе снаружи, и предметов внутри них.
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Наука и техника , Михаил Лебедев , Роспотребнадзор , ИА Sputnik
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