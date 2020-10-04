Чем уникально новое поколение российских тральщиков 

Корабль противоминной обороны ВМФ «Яков Баляев» прибыл на Камчатку для пополнения запасов воды и топлива, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. В ближайшее время тральщик должен добраться до Владивостока для проведения заводских и государственных испытаний. «Яков Баляев» — судно новейшего проекта 12700 «Александрит». Его главная особенность заключается в полном отсутствии металлических конструкций. Весь тральщик выполнен из композитов, обеспечивающих защиту от минного поражения.

Новейший минно-тральный корабль ВМФ России «Яков Баляев» преодолел свыше 12 тыс. морских миль, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Судно следует во Владивосток, где должно пройти заводские ходовые и государственные испытания.

В настоящее время корабль находится в порту Петропавловска-Камчатского , где пробудет несколько дней для пополнения запасов воды и топлива. Проводку тральщика осуществляет морской буксир «Антей».

«Новый корабль («Яков Баляев». — RT) предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика, оснащён современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями», — говорится на сайте Минобороны РФ.

«Яков Баляев» — пятый по счёту корабль проекта 12700 «Александрит». Своё название тральщик получил в честь Героя Советского Союза пулемётчика 355-го отдельного батальона морской пехоты береговой обороны Тихоокеанского флота Якова Илларионовича Баляева.

Во время японской кампании в августе 1945 года матрос проявил необычайную смекалку и мужество в боях в районе города Сейсин (ныне — Чхонджин, КНДР ). Баляев прикрывал огнём действия советских разведчиков и ценой своей жизни помог им выйти из окружения.

Корабль-невидимка

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина — 62 м, ширина — 10 м, скорость полного хода — 16 узлов, численность экипажа — 44 человека. Проект 12700 относится к новому поколению минно-тральных сил ВМФ.

Главная особенность новейшего российского тральщика заключается в том, что он полностью выполнен из полимерных композитов. В частности, корпус формируется из монолитного стеклопластика методом вакуумной инфузии.

Ранее для изготовления кораблей противоминной обороны использовалась немагнитная сталь. Средне-Невский судостроительный завод стал первым в мире предприятием, которое освоило выпуск монолитных композитных корпусов большой размерности.

В октябре 2019 года в интервью телеканалу «Звезда» генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо заявил, что технологии и материалы, которые применяет предприятие при производстве новейших тральщиков, позволяют достичь высокой прочности всех корабельных элементов.

«По всем механическим показателям наш корпус и конструкции, изготовленные именно методом вакуумной инфузии, либо равны, либо превосходят металлические где-то на 10—15%», — подчеркнул Середохо.

Для создания уникального корпуса для тральщиков проекта 12700 на листы стеклоткани выливается полимерная смола, которую рабочие СНСЗ втирают специальными валиками. Ещё одним элементом конструкции являются пласты вспененных полимеров.

Вакуумная инфузия позволяет создавать рабочую полость с уложенным армирующим материалом (внутренним каркасом). Данный метод считается менее трудоёмким и более технологичным. Он повышает качество изделия, уменьшая при этом стоимость его производства.

По словам Середохо, при соединении всех слоёв композитных материалов корпус судна серии «Александрит» приобретает особую прочность. Кроме того, отсутствие стали и металлов, по словам главы СНСЗ, делает корабль невидимым для современных морских мин, которые реагируют на физические поля, включая электромагнитное.

Военные также высоко оценили конструктивные особенности нового тральщика. По информации Минобороны РФ, корпус корабля проекта 12700 значительно легче металлических аналогов. При этом показатели прочности заметно выше.

«Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы при соблюдении норм эксплуатации практически неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы, к достоинствам композитного корпуса можно отнести его немагнитность, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин», — отмечается в материалах военного ведомства РФ.

Ещё одним достоинством тральщика серии «Александрит» является вооружение и оборудование. Поиск мин корабль осуществляет с помощью нескольких средств: подкильной гидроакустической станции, одного буксируемого аппарата, двух подводных беспилотников и безэкипажного катера «Инспектор».

Как говорят военные и специалисты ЦМКБ «Алмаз», экипаж современного тральщика должен применять разнообразные комплексы обнаружения из-за существенного прогресса в совершенствовании морских мин. Взрывные устройства тяжело найти, так как зачастую они размещаются противником на дне и могут находиться там десятилетиями.

Также современные мины оснащены неконтактными взрывателями, которые почти безошибочно реагируют на магнитные, гидроакустические и динамические поля подводных лодок и кораблей. При фиксации цели они поднимаются со дна для её поражения.

При обнаружении под водой мины «Александрит» уничтожает её с помощью трала, а если она находится на поверхности или всплывает, то экипаж применяет шестиствольную автоматическую артиллерийскую установку АК-306 или крупнокалиберный пулемёт «Корд» с ленточным питанием.

«Вооружение корабля проекта 12700 позволяет ему совершенно спокойно выполнять свою главную задачу — поиск и ликвидация донных мин, представляющих собой очень коварное оружие. Мины имеют разные системы наведения, но тральщик спроектирован таким образом, что обладает минимальными физическими полями», — пояснил в разговоре с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

«Выполнен по новейшим технологиям»

В октябре 2019 года в интервью газете «Красная звезда» главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов сообщил, что корабли проекта 12700 «не имеют аналогов в мире». По его словам, новые тральщики «отличаются повышенной прочностью, манёвренностью и живучестью».

Уникальность российских тральщиков подтвердил и вице-премьер Юрий Борисов при посещении в прошлом году Средне-Невского судостроительного завода. Он подчеркнул, что «Александрит» обладает «самыми лучшими характеристиками и превосходит по своим возможностям аналогичные корабли других стран».

В беседе с RT советник начальника Генштаба ВС РФ , экс-командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов заявил, что корабль проекта 12700 обладает современным оборудованием, которое обеспечивает высокую поисковую производительность (величина осмотренной акватории за единицу времени).

«Александрит» выполнен по новейшим технологиям, которые позволили уменьшить его физические поля. На этом тральщике установлена аппаратура четвёртого и пятого поколений, которая даёт возможность решать серьёзные задачи как в одиночку, так и в группе кораблей», — подчеркнул Касатонов.

В свою очередь, Дмитрий Литовкин отметил, что эксплуатация кораблей проекта 12700 играет важную роль в защите военно-морских баз России и обеспечении боевого развёртывания атомных подводных лодок и кораблей ВМФ. Также эксперт обратил внимание на повышенную живучесть «Александритов».