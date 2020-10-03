Атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса 

"3 октября в 18:00 будущий флагман отечественного атомного ледокольного флота атомоход "Арктика" проекта 22220 под флагом Балтийского завода достиг Северного полюса. Во время двухнедельного перехода из Санкт-Петербурга в город Мурманск специалисты сдаточной команды Балтийского завода (входит в состав ОСК) и представители заказчика осуществляют проверку работы атомного ледокола в ледовых условиях", — говорится в сообщении.