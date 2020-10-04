Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Российские космонавты вернулись к переработке мочи в воду 

Lenta.ru и ещё 4 50 минут назад
Российские космонавты вернулись к переработке мочи в воду
Фото: пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости
Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) вернулись к эксперименту «Сепарация», в рамках которого отрабатывается технология переработки урины в воду. Об этом написал космонавт Иван Вагнер в Twitter.

«Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую», — поделился он. Вагнер добавил, что вечером космонавты уже будут пить эту воду.

В российском модуле «Рассвет» установлена экспериментальная система регенерации воды из урины СРВ-У-РС. Штатная система СРВ-УМ будет использоваться в новом модуле «Наука», который должен прилететь на МКС в 2021 году, передает РИА Новости. Переработка мочи позволяет снизить объем поставки воды на станцию грузовыми кораблями с Земли.
В 2016-м английский астронавт Тимоти Пик поделился своим впечатлением о питьевой воде, полученной через переработку мочи. Она имеет хороший вкус, несмотря на то, что ее получают из переработанных продуктов жизнедеятельности, признался он.
Видео дня. Уволили полицейского, выдавшего поддельную справку по делу Ефремова
Последние новости
Кремль назвал условие для ввода российских миротворцев в Карабах Кремль назвал условие для ввода российских миротворцев в Карабах В России усомнились в слабости второй волны коронавируса В России усомнились в слабости второй волны коронавируса Назван предполагаемый виновник загрязнения воды на Камчатке Назван предполагаемый виновник загрязнения воды на Камчатке
Комментарии 13
Наука и техника , Иван Вагнер , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В WhatsApp появилась долгожданная функция
В WhatsApp появилась долгожданная функция
9-летняя россиянка пришла к стоматологу и умерла
9-летняя россиянка пришла к стоматологу и умерла
Армянский полк в Карабахе «полностью уничтожен»
Армянский полк в Карабахе «полностью уничтожен»
В Турции возмутились действиями российских пилотов
В Турции возмутились действиями российских пилотов
Видео
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
00:18
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
01:39
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
00:24
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
00:28
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
01:06
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
Происшествия Шоу-бизнес
Порошенко госпитализирован
02:32
Порошенко госпитализирован
В мире
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
00:13
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
Армия
Тесака похоронили в белом гробу
01:29
Тесака похоронили в белом гробу
Происшествия
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
00:40
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение