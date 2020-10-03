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«Взрывного прироста не будет»: что ждать от коронавируса

Газета.Ru
3 часа назад
Вспышки коронавируса, которые ударят по России весной следующего года, будут заметно слабее чем те, что были зафиксированы весной и осенью 2020 года. При этом расслабляться в борьбе с вирусом не стоит даже тем, кто уже его перенес, — как выяснили врачи, антитела исчезают из организма человека буквально за три месяца. Более того, согласно зарубежным исследованиям, вирус также успешно мутирует, что ставит под вопрос эффективность вакцин.
«Взрывного прироста не будет»: что ждать от коронавируса
Фото: Газета.RuГазета.Ru
— Последующие всплески заболеваемости коронавирусом в России будут слабее, чем в весенний и осенний период 2020 года. Об этом заявил профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.
«Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», — считает профессор. По его прогнозу, следующий всплеск заболеваемости начнется весной 2021 года.
— Во время пандемии COVID-19 крайне важно не допускать переохлаждения организма, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года», — пояснила она. По словам Пшеничной, также важно соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию.
— Наибольшую роль в распространении коронавируса играют дети и молодежь, следует из исследования, опубликованного в журнале Science. Для подтверждения этой гипотезы специалисты Принстонского университета, Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета проанализировали около 85 тыс. подтвержденных случаев заражения ковидом среди 575 тыс. жителей на юго-востоке Индии. Как оказалось, пациенты в группе зараженных, которые подхватили вирус, контактируя с другими носителями, были в среднем моложе других заболевших. Также среди них чаще встречались женщины.
— Антитела к коронавирусу нового типа постепенно исчезают из крови и организма выздоровевших носителей COVID-19 примерно через три месяца после заражения. К такому выводу пришли канадские медики, результаты их наблюдений опубликованы в научном журнале Blood.
Как установили специалисты, концентрация антител в организме бывших больных начала падать примерно на 88 день после заражения. За следующие три недели она уменьшилась примерно вполовину, а примерно через три-четыре месяца антитела почти полностью исчезали из организма переболевших. Полученные данные пригодятся при оценке количества переболевших по тестам на антитела, а также при сборе крови для получения сыворотки с антителами.
— Ученые раскрыли способность коронавируса становиться более заразным – как оказалось, его белковые шипы, хорошо знакомые по иллюстрациям молекул вируса, имеют свойство трансформироваться в 10 различных форм, чтобы легче проникать в организм. Это выяснила группа специалистов из Института Фрэнсиса Крика.
«Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения», — говорится в исследовании. По мнению ученых, новый тип коронавируса претерпевает такие метаморфозы, чтобы защитить себя от распознавания антителами.
— Одновременная инфекция вирусом гриппа может усугублять течение коронавирусного заболевания, уверена профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. Происходит это по простой причине – на человеческий организм выпадает двойная нагрузка.
«Более того, эксперимент in vitrо показал, что некоторые из новых штаммов нельзя нейтрализовать антителами к изначальному варианту коронавируса, заражавшему людей зимой и весной», — отметила Баранова, пояснив, что в таком случае становится актуальным вопрос – будут ли через некоторое время действенно те вакцины, которые разрабатываются сейчас.
— Фермент, известный в кругах ученых как антиоксидант каталаза и помогающий клеткам организмов «дышать», может стать эффективным средством против COVID-19. При этом организм человека вырабатывает его самостоятельно. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Advanced Materials.
В частности, антиоксидант каталаза не дает вирусу размножаться и распространяться по организму, оказывает противовоспалительное действие и помогает защитить клетки от повреждений в ходе окисления.
— В Москве расширили список бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, сообщил мэр города Сергей Собянин. Теперь амбулаторные пациенты будут получать не только новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир», но и средства для профилактики — «Дабигатрана этексилат», «Ривароксабан», «Апиксабан». Они препятствуют свертыванию крови. Те, у кого диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры — приборы для измерения уровня кислорода в крови.
— Неправильное лечение коронавируса может привести к мутациям и возникновению новых микробов, предупредил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев. В частности к таким последствиям может привести назначение антибиотиков. По словам врача, микробы быстро к ним приспосабливаются, что значительно снижает эффективность медикаментов.
«Антибиотики — терапия, которая подавляющему большинству пациентов с COVID-19 не нужна. Назначая их для того, чтобы не вышло чего плохого, а плохое — присоединение бактериальной инфекции, мы занимаемся уничтожением эффективности целых классов антибиотиков», — уверен Авдеев.
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