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Ученые создали экономичное и безопасное «стекло» из дерева 

Популярная механика 7 часов назад
Ученые создали экономичное и безопасное «стекло» из дерева
Фото: USDA Forest Service
Исследователь лаборатории лесных продуктов Джуньюн Чжу (Junyong Zhu) в сотрудничестве с коллегами из Университета Мэриленда и Университета Колорадо в США разработал прозрачный древесный материал, который может стать «окном будущего». Исследователи обнаружили, что прозрачная древесина почти во всем превосходит стекло, которое сейчас используется в строительстве.
Новый материал поможет уменьшить выбросы при производстве и сэкономить на отоплении
Прозрачная древесина — стеклоподобный материал, почти полностью сделанный из дерева. По словам исследователей, он прочнее обычного стекла, более безопасен, экономичен и эффективен с точки зрения термической защиты.
Создание нового материала — также более экологичный процесс. Древесное «стекло» делается из быстрорастущего дерева бальса. Оно окисляется в специальной ванне для отбеливания, а затем пропитывается синтетическим полимером. В результате материал не только прозрачен, как стекло, но и имеет свойства пластика — лучше выдерживает удары и может сгибаться.
Производство обычного стекла имеет большой углеродный след. По данным Министерства сельского хозяйства США, производственные выбросы составляют примерно 25 тысяч метрических тонн в год.
Стекло также приводит к более высоким счетам за отопление — тепло в доме «выходит» сквозь окно в холодную погоду и нагревает квартиру в жаркую. Замена обычного стекла на «древесное», по словам ученых, может значительно снизить расход энергии. «Древесное стекло» также совместимо с существующим промышленным технологическим оборудованием, что упрощает переход к производству.
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Наука и техника , США
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