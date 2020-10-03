Ученые создали экономичное и безопасное «стекло» из дерева 

Исследователь лаборатории лесных продуктов Джуньюн Чжу (Junyong Zhu) в сотрудничестве с коллегами из Университета Мэриленда и Университета Колорадо в США разработал прозрачный древесный материал, который может стать «окном будущего». Исследователи обнаружили, что прозрачная древесина почти во всем превосходит стекло, которое сейчас используется в строительстве.

Новый материал поможет уменьшить выбросы при производстве и сэкономить на отоплении

Прозрачная древесина — стеклоподобный материал, почти полностью сделанный из дерева. По словам исследователей, он прочнее обычного стекла, более безопасен, экономичен и эффективен с точки зрения термической защиты.

Создание нового материала — также более экологичный процесс. Древесное «стекло» делается из быстрорастущего дерева бальса. Оно окисляется в специальной ванне для отбеливания, а затем пропитывается синтетическим полимером. В результате материал не только прозрачен, как стекло, но и имеет свойства пластика — лучше выдерживает удары и может сгибаться.

Производство обычного стекла имеет большой углеродный след. По данным Министерства сельского хозяйства США, производственные выбросы составляют примерно 25 тысяч метрических тонн в год.

Стекло также приводит к более высоким счетам за отопление — тепло в доме «выходит» сквозь окно в холодную погоду и нагревает квартиру в жаркую. Замена обычного стекла на «древесное», по словам ученых, может значительно снизить расход энергии. «Древесное стекло» также совместимо с существующим промышленным технологическим оборудованием, что упрощает переход к производству.