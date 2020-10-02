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В WhatsApp появилась долгожданная функция 

Артём Кульша 14 минут назад
В WhatsApp появилась долгожданная функция
Фото: РИА Новости
В мессенджере WhatsApp может появиться возможность отключить оповещения навсегда. Об этом сообщает WABetaInfo.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в WhatsApp была возможность отключить оповещения в чате на восемь часов, неделю и год. На днях была представлена новая бета-версия приложения для Andriod. В ней параметр «Отключить уведомления на год» заменен на «Отключить уведомления навсегда».
Также в этой версии WhatsApp скрыты кнопки голосового и видеозвонков в чатах с подтвержденными бизнес-аккаунтами. Они появляются в случае нажатия на значок профиля в чате и списке контактов. Кроме того, в ней появилась функция Media Guidelines, позволяющая выравнивать стикеры и текст при редактировании изображений и видео.
Тем временем в новой бета-версии WhatsApp для iOS, которая также была представлена недавно, обеспечена полная поддержка iOS 14, исправлены некоторые ошибки. а панель поиска стала больше.
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