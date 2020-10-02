В WhatsApp появилась долгожданная функция 

В мессенджере WhatsApp может появиться возможность отключить оповещения навсегда. Об этом сообщает WABetaInfo.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в WhatsApp была возможность отключить оповещения в чате на восемь часов, неделю и год. На днях была представлена новая бета-версия приложения для Andriod. В ней параметр «Отключить уведомления на год» заменен на «Отключить уведомления навсегда».

Также в этой версии WhatsApp скрыты кнопки голосового и видеозвонков в чатах с подтвержденными бизнес-аккаунтами. Они появляются в случае нажатия на значок профиля в чате и списке контактов. Кроме того, в ней появилась функция Media Guidelines, позволяющая выравнивать стикеры и текст при редактировании изображений и видео.

Тем временем в новой бета-версии WhatsApp для iOS, которая также была представлена недавно, обеспечена полная поддержка iOS 14, исправлены некоторые ошибки. а панель поиска стала больше.