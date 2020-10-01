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Ученые рассказали об уникальных шипах коронавируса

Деловая газета "Взгляд"
45 минут назад
Команда ученых из Института Фрэнсиса Крика в Великобритании рассказала о проникновении коронавируса в организм, подобного механизма нет ни у гриппа, ни у ВИЧ.
Ученые рассказали об уникальных шипах коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Ученые провели лабораторный эксперимент, в ходе которого установили, что белковые шипы SARS-CoV-2 трансформируются в десять различных форм и становятся более цепкими.
«Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Fox News текст исследования.
В лаборатории шипы трансформируются всего за минуту, но вне лаборатории вирусу требуется больше времени для распространения.
Трансформации, по мнению ученых, используются коронавирусом, чтобы защищать себя от распознавания антителами.
Данное исследование может помочь понять, почему вирус так заразен и как с ним бороться.
Напомним, мутации коронавируса в России сравнили с другими странами. Роспотребнадзор сообщил, что варианты штаммов вируса SARS-CoV-2, циркулирующие на территории Западной Европы, в марте и апреле 2020 года были массово завезены в Россию.
Наука и техника,Наука,Роспотребнадзор,Fox News,РИА Новости,Соединенное Королевство,
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