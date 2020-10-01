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В Telegram появилась новая полезная функция 

Профиль и ещё 1 2 часа назад
В Telegram появилась новая полезная функция
Фото: РИА Новости
Мессенджер Telegram запустил новую функцию. Об этом в среду, 30 сентября, сообщил в своем Telegram-канале его основатель Павел Дуров.

«Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах», — пояснил он.

Оставлять свои комментарии в некоторых каналах пользователи смогут после обновления мессенджера.
Дуров уточнил, что комментарии в Telegram будут закреплены за определенным каналом и иметь форму группового чата. В них можно будет оставлять GIF изображения, а также голосовые сообщения. Кроме того, администраторы каналов смогут вводить ограничения для комментаторов.
Также Дуров анонсировал еще одну новую функцию. В мессенджере появятся поисковые фильтры. Они должны будут облегчить поиск сообщений и медиафайлов, которые теперь будут отображаться в ленте по хронологическому принципу.
Накануне новая функция, о которой давно просили пользователи, появилась в бета-версии Telegram 7.1.0 для Android. Она доступна в каналах, где есть привязка к чату с кнопкой «Обсудить». Комментаторы смогут редактировать записи, а администраторы каналов — отвечать на них.
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Наука и техника , Павел Дуров
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