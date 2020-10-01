Давление на МКС упало ниже нормы

Атмосферное давление на Международной космической станции опустилось до 731 мм ртутного столба – чуть ниже нормы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на космонавта Анатолия Иванишина.

Экипаж МКС продолжит обследование модуля «Звезда», чтобы выяснить точное место утечки воздуха. По словам Иванишина, члены экипажа повторно обследуют даже те места, которые уже были проверены.

Как писал «Рамблер», за последние несколько месяцев воздух начал покидать Международную космическую станцию (МКС) в пять раз быстрее, чем раньше. Небольшую утечку воздуха на МКС фиксировали в сентябре 2019-го (270 граммов воздуха в сутки), а в августе 2020 года темп утечки вырос до 540 граммов в сутки. В сентябре 2020 скорость утечки выросла до 1,4 килограмма в сутки.