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Давление на МКС упало ниже нормы

Вероника Полынина
42 минуты назад
Атмосферное давление на Международной космической станции опустилось до 731 мм ртутного столба – чуть ниже нормы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на космонавта Анатолия Иванишина.
Давление на МКС упало ниже нормы
Фото: NASANASA
Экипаж МКС продолжит обследование модуля «Звезда», чтобы выяснить точное место утечки воздуха. По словам Иванишина, члены экипажа повторно обследуют даже те места, которые уже были проверены.
В «Роскосмосе» заверили, что ситуация с утечкой воздуха не представляет опасности для экипажа и не препятствует продолжению полета станции в пилотируемом режиме. В госкорпорации также рассказали, что поиски точного места утечки сужены до переходного отсека модуля «Звезда» в российском сегменте. Он состоит из четырех отсеков, три из которых герметичны.
В Центре управления полетами (ЦУП) рекомендовали космонавтам следить за своим самочувствием в ходе работ на модуле. Там сообщили, что для продолжения поисков понадобится законсервировать грузовой корабль «Прогресс», пристыкованный к модулю «Звезда».
Как писал «Рамблер», за последние несколько месяцев воздух начал покидать Международную космическую станцию (МКС) в пять раз быстрее, чем раньше. Небольшую утечку воздуха на МКС фиксировали в сентябре 2019-го (270 граммов воздуха в сутки), а в августе 2020 года темп утечки вырос до 540 граммов в сутки. В сентябре 2020 скорость утечки выросла до 1,4 килограмма в сутки.
Наука и техника,ЦУП,Роскосмос,
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