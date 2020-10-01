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На протекающем российском сегменте МКС потеряли «заразу» 

Lenta.ru 2 часа назад
На протекающем российском сегменте МКС потеряли «заразу»
Фото: NASA
Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев оценил утечку воздуха с модуля «Звезда» как «безумно малую». Об этом специалист заявил в ходе разговора с экипажем, сообщает РИА Новости.
Соловьев отметил, что утечка то находится, то теряется, а ее источник может быть и не обнаружен. «Зараза какая — то течет, то не течет», — заявил специалист, добавив, что «хрен найдешь это отверстие».
Утечка на модуле «Звезда», согласно «Роскосмосу», обеспечила общее падение давления атмосферы на МКС на уровне 1 миллиметра за 8 часов.
Как в конце сентября писало Business Insider, скорость утечки выросла до 1,4 килограмма в сутки, что потребовало повторной изоляции экипажа.
В конце августа 2018 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об утечке воздуха с российского пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к МКС, источником которой стало просверленное отверстие диаметром 1,5 миллиметра. Менеджер подчеркнул, что соответствующая дыра была заклеена при помощи каптоновой ленты.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Владимир Соловьев , Роскосмос , РИА Новости
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