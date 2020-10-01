На протекающем российском сегменте МКС потеряли «заразу» 

Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев оценил утечку воздуха с модуля «Звезда» как «безумно малую». Об этом специалист заявил в ходе разговора с экипажем, сообщает РИА Новости.

Соловьев отметил, что утечка то находится, то теряется, а ее источник может быть и не обнаружен. «Зараза какая — то течет, то не течет», — заявил специалист, добавив, что «хрен найдешь это отверстие».

Утечка на модуле «Звезда», согласно «Роскосмосу» , обеспечила общее падение давления атмосферы на МКС на уровне 1 миллиметра за 8 часов.

Как в конце сентября писало Business Insider, скорость утечки выросла до 1,4 килограмма в сутки, что потребовало повторной изоляции экипажа.