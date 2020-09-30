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В Британии испытали реактивный ранец для врачей 

Ferra.ru и ещё 1 36 минут назад
В Британии испытали реактивный ранец для врачей
Фото: Ferra.ru
В Британии прошли успешные испытания «первого в мире реактивного костюма парамедика». В рамках тестов врач долетел на место «происшествия» за 90 секунд.
Парамедик — это специалист с медицинским образованием, который работает в спасательных службах. Лётные испытания реактивного ранца для таких врачей прошли в национальном парке в Озёрном крае. Участником теста был основатель компании Gravity Industries. Как уже упоминалось выше, до места назначения со дна долины он долетел за 90 секунд. Если бы ему пришлось идти пешком, то путь бы занял 25 минут.
Использование реактивных ранцев может стать действительно полезным новшеством. Чем раньше медик доберётся до пострадавшего, тем скорее он сможет стабилизировать его и отправить в больницу.
Пока реактивный костюм Gravity может лететь всего 5-10 минут. Поэтому разработку следует усовершенствовать.
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