Десятки тысяч логинов и паролей россиян утекли в сеть

Десятки тысяч логинов и паролей с сайта по продаже недвижимости оказались в свободном доступе. Как сообщает Telegram-канал специализирующейся на инфобезопасности компании in4security, речь идет об утечке с ресурса «Антиагент.ру».

По предварительным данным, информация, дающая возможность управлять аккаунтом, содержится в одном текстовом файле. В него включены более 50 тысяч логинов и паролей пользователей сайта.

«Антиагент.ру» представляет площадку, на которой продавцы и покупатели общаются напрямую — без посредников в виде агентов по недвижимости. Специалисты провели анализ паролей и считают, что агенты на этом сайте все-таки присутствуют. Об этом свидетельствует использование одних и тех же простых паролей у десятка разных пользователей. Авторы канала призвали юзеров, использующих тот же пароль на других ресурсах как можно скорее поменять его.