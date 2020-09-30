Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Углеродные нанотрубки полностью восстановили поврежденные нервы 

Популярная механика 1 час назад
Углеродные нанотрубки восстановили нервы
Фото: Популярная механика
Исследования показали, что функциональные материалы на основе углеродных нанотрубок способствуют воссоединению нейронных сетей, поврежденных в результате травмы спинного мозга.
Исследовательские группы, возглавляемые профессором Икербаск и Маурицио Прато, доказали, что биоматериалы на основе углеродных нанотрубок действительно облегчают взаимодействие между нейронами, их рост и формирование новых связей.

«Электрические и механические свойства этого материала делают возможным множество применений, которые нельзя себе представить для любых других материалов. В частности, взаимодействие с возбудимыми клетками, такими как нервные и сердечные, делает углеродные нанотрубки очень важными для медицины. Связь между клетками увеличивается при взаимодействии с углеродом, а благодаря нанотрубкам можно создать механически стабильные каркасы, поддерживающие рост нервов», — рассказал профессор Прато.

Ученые продемонстрировали, что у группы животных с частичным повреждением спинного мозга произошло постепенно восстановление связи между волокнами с помощью имплантата — своего рода губки из углеродных нанотрубок. Нервы повторно соединились в той области, где были повреждены, и, более того, у животных восстановилась функциональность конечностей. Прежде всего вернулась чувствительность задних лап, наиболее пострадавших от травмы.
Также команда доказала, что такой материал является биосовместимым. Другими словами, никакой иммунной реакции на импланты обнаружено не было.
По мнению доктора Рамоса, этот значительный прорыв представляет собой «надежду на будущее с точки зрения дальнейшего восстановления после травм спинного мозга, зрительных нервов или даже травм с потерей подвижности отдельной конечности». Он также добавил, что пройдет некоторое время, прежде чем их исследования пройдут все тесты и найдут клиническое применение.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Популярная механика: последние новости
В России нашли утюги с прослушкой В России нашли утюги с прослушкой Возвращаемая российская ракета "Крыло-СВ" полетит в 2021 году Возвращаемая российская ракета "Крыло-СВ" полетит в 2021 году У левшей выявлено более 40 особых генов У левшей выявлено более 40 особых генов
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Раскрыта главная причина смертей от коронавируса
Раскрыта главная причина смертей от коронавируса
Видео
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
04:09
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
Происшествия Криминал
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
Происшествия
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
00:24
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
Конфликты В мире
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
01:29
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
Армия
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
02:24
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Шоу-бизнес
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
04:12
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
Общество
Путин высказался о карантине и попал на видео
02:15
Путин высказался о карантине и попал на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть