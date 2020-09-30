Углеродные нанотрубки восстановили нервы

Исследования показали, что функциональные материалы на основе углеродных нанотрубок способствуют воссоединению нейронных сетей, поврежденных в результате травмы спинного мозга.

Исследовательские группы, возглавляемые профессором Икербаск и Маурицио Прато, доказали, что биоматериалы на основе углеродных нанотрубок действительно облегчают взаимодействие между нейронами, их рост и формирование новых связей.

«Электрические и механические свойства этого материала делают возможным множество применений, которые нельзя себе представить для любых других материалов. В частности, взаимодействие с возбудимыми клетками, такими как нервные и сердечные, делает углеродные нанотрубки очень важными для медицины. Связь между клетками увеличивается при взаимодействии с углеродом, а благодаря нанотрубкам можно создать механически стабильные каркасы, поддерживающие рост нервов», — рассказал профессор Прато.

Ученые продемонстрировали, что у группы животных с частичным повреждением спинного мозга произошло постепенно восстановление связи между волокнами с помощью имплантата — своего рода губки из углеродных нанотрубок. Нервы повторно соединились в той области, где были повреждены, и, более того, у животных восстановилась функциональность конечностей. Прежде всего вернулась чувствительность задних лап, наиболее пострадавших от травмы.

Также команда доказала, что такой материал является биосовместимым. Другими словами, никакой иммунной реакции на импланты обнаружено не было.

По мнению доктора Рамоса, этот значительный прорыв представляет собой «надежду на будущее с точки зрения дальнейшего восстановления после травм спинного мозга, зрительных нервов или даже травм с потерей подвижности отдельной конечности». Он также добавил, что пройдет некоторое время, прежде чем их исследования пройдут все тесты и найдут клиническое применение.