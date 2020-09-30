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В Instagram добавят новые функции 

Газета.Ru и ещё 4 56 минут назад
В Instagram добавят новые функции
Фото: Reuters
Компания Facebook, владеющая Instagram, включит в раздел Direct этой соцсети функции приложения Messenger. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Сегодня мы анонсируем обновление для личных сообщений в Instagram и представляем новый интерфейс Messenger в приложении", — указано в сообщении.

В компании заявили, что функции Messenger и Instagram будут объединены, чтобы у пользователей был доступ к лучшим способам отправки сообщения, в независимости от того каким приложением они пользуются.
Как отмечается, в раздел Direct Instagram добавится свыше десяти новых функций.
Основное изменение в приложении будет заключаться в том, что пользователи приложения Messenger, теперь могут связаться с другим пользователем в Instagram без необходимости загружать это приложение. При этом сообщения и звонки людей, использующих Instagram, останутся в приложении.
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