В Instagram добавят новые функции 

Компания Facebook, владеющая Instagram, включит в раздел Direct этой соцсети функции приложения Messenger. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Сегодня мы анонсируем обновление для личных сообщений в Instagram и представляем новый интерфейс Messenger в приложении", — указано в сообщении.

В компании заявили, что функции Messenger и Instagram будут объединены, чтобы у пользователей был доступ к лучшим способам отправки сообщения, в независимости от того каким приложением они пользуются.

Как отмечается, в раздел Direct Instagram добавится свыше десяти новых функций.

Основное изменение в приложении будет заключаться в том, что пользователи приложения Messenger, теперь могут связаться с другим пользователем в Instagram без необходимости загружать это приложение. При этом сообщения и звонки людей, использующих Instagram, останутся в приложении.