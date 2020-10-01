COVID-19 сравнили с «испанкой»

Во-первых, в данном исследовании анализируется смертность в конкретном городе — Нью-Йорке. Следовательно, полученные данные некорректно переносить на другие города и тем более страны. Во-вторых, в работе авторы проанализировали данные по летальным исходам, зарегистрированным в течение первых двух месяцев вспышки COVID-19 в Нью-Йорке. В начале эпидемии, когда о патогенезе инфекции было известно еще очень мало, летальность была выше, чем сейчас. По мере накопления клинического опыта и разработки терапевтических подходов она стала снижаться. Поэтому окончательно сопоставить две инфекции — грипп-«испанку» 1918 года и SARS-CoV-2, вызвавший нынешнюю пандемию, — будет возможно позднее, — сказала эксперт.